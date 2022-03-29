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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. زيادة مكافأة المشاركين في امتحانات الشهادة الإعدادية 2022.. توجيهات رئاسية بحل مشكلة الطلاب العائدين من أوكرانيا

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


خبيرة: تخصيص درجات لـ”حسن سلوك الطالب” كفيل بضبط إيقاع التربية والتعليم


تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور تفيد باعتداء عدد من أولياء الأمور على إحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، بعد أن منعت الطلاب من الدخول نظراً لتأخرهم عن مواعيد الحضور الرسمية.


خبير عن اعتداء أولياء الأمور على إحدى المدارس: يفسدون حياة أولادهم التعليمية


تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور تفيد باعتداء عدد من أولياء الأمور على إحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، بعد أن منعت الطلاب من الدخول نظراً لتأخرهم عن مواعيد الحضور الرسمية.


وزير التعليم يقرر زيادة مكافأة المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2022

 

تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شكاوى عديدة من المديريات التعليمية بسبب قلة المستحقات المالية التي يتقاضاها العاملين بلجان الادارة ولجان النظام والمراقبة ومشرفي التقدير لامتحان شهادة التعليم الاساسي ( امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 )  نتيجة ثبات أساسي الراتب على 30 يونيو 2014 والصرف بواقع 5% الامر الذي أدى إلى عزوف الاعضاء عن العمل بـ لجان النظام والمراقبة.

 

وزير التعليم العالي: توجيهات رئاسية لحل مشكلة الطلاب العائدين من أوكرانيا

 

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بحل أزمة الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا.

 

انتهاء اختبارات تحديد المستوى لطلاب طب الأسنان والهندسة العائدين من أوكرانيا بجامعة عين شمس

شهدت كليتا طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، اليوم الإثنين، اختبارات تحديد المستوى المُعدة للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، الراغبين فى التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليًا، والذين قدموا للتسجيل رسميا بوزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي خلال الفترة من ١٤حتى ٢٤ مارس الجاري.

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