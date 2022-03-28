عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبيرة: تخصيص درجات لـ”حسن سلوك الطالب” كفيل بضبط إيقاع التربية والتعليم

طلاب
طلاب

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور تفيد باعتداء عدد من أولياء الأمور على إحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، بعد أن منعت الطلاب من الدخول نظراً لتأخرهم عن مواعيد الحضور الرسمية.

txt

بعد اقتحام أولياء أمور لإحدى المدارس.. خبير يطالب بتفعيل دور مجالس الأمناء والآباء

txt

بالصور.. "دوري المعلومات" مسابقة لطلاب كلية الآثار جامعة عين شمس

وتعليقا على هذا التصرف، قال الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، وأستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، في الماضي كانت المدارس تعتمد على ولي الأمر لمنع ابنه من ارتكاب تجاوزات تجاه زملائه أو معلميه، لكن تبدل الحال وأصبحت تجاوزات رب الأسرة نفسه عبئا ثقيلا على إدارات المدارس.

أكدت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن بفعل التغيرات المجتمعية التي شهدها المجتمع المصري، تحول أولياء أمور طلاب المدارس من عنصر دعم لإداراتها في ضبط سلوكيات الطلاب والتزامهم الأخلاقي والتعليمي إلى عامل لتكريس الاحتقان، وتشجيع أولادهم على الإساءة لمعلميهم.

وقالت الخبيرة التربوية، إن انتشار ظاهرة العنف بين أولياء الأمور في تعاملهم مع المدرسة، جعل الطالب نفسه يتمرد على المدرسة، وقد يهين المعلم بذريعة أن والده سبقه في نفس الفعل، وهذا ما يثير تخوفات كثيرة من استمرار الوضع الحالي وغياب دور الأسرة التي من المفترض أن تربي أبناءها على احترام الآخر.

وأضافت الدكتورة سامية خضر، أن وزارة التعليم تحاول بشتى الطرق وضع آليات وإجراءات لإعادة هيبة المدرسة من جديد، لكنها غالبا ما تصطدم بوجود عدد من أولياء الامور الذين يرتكبون أفعالا مؤسفة أمام التلاميذ الصغار، وهو ما يضعف من هيبة المدرسة لديهم والقائمين على إدارتها وخاصة المعلمين، فكيف يتعامل الطالب مع معلم تعدى عليه والده بالسب أمام عينيه؟.

وأشارت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن غياب التعاون بين ولي الأمر والمدرسة في تربية النشء، وحث الأبناء أنفسهم على ارتكاب أفعال عنف، يسهمان في زيادة تدهور التعليم، خاصة أن بعض أولياء الأمور أصبحوا رعاة لهذا العنف، الذي سيؤدي لتخريج جيل من الشباب يرى أنه الوسيلة الوحيدة لاكتساب الحقوق وفرض السيطرة على الآخرين وهو ما يقودة إلى كارثة حقيقية.

وتعتقد "خضر" أن الحل يتمثل في تشكيل مجلس آباء في كل مدرسة تكون مهمته مناقشة المشكلات المتعلقة بالطالب والأسرة مع إدارة المدرسة بعيدا عن العنف، وتوضع عقوبات تصل حد الإبعاد النهائي عن المدرسة في حال ارتكاب أفعال عنف، حتى إذا كان رب الأسرة هو المعتدي.

وأضافت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تعظيم دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس، وتواصلهم مع الآباء والأبناء باستمرار وتخصيص درجات كبيرة لـ ”حسن سلوك الطالب” كفيل بضبط إيقاع التربية في المؤسسات التعليمية.

أولياء الأمور طلاب المدارس ضبط سلوكيات الطلاب ظاهرة العنف هيبة المدرسة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

عيار 21 بـ 976 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة.. المؤتمر العاشر لجامعة عين شمس.. غدًا

شكل امتحان الثانوية يثير الجدل بين التربويين.. ورقي أم إلكتروني؟.. أولياء الامور: نتفاجئ بأسئلة م خارج المناهج.. والخبراء يطالبون أسر طلاب الثانوية برفع أيديها عن قرارات الوزارة لتطوير التعليم

حاسبات عين شمس تعلن نتائج مسابقة دورى تكنولوجيا المعلومات Technical League.. صور

للتعامل مع الكوارث.. تجربة إخلاء ناجحة لكلية الآثار جامعة عين شمس |صور

ترشيحاتنا

قبل لقاء السنغال..هاني رمزي: على لاعبي منتخب مصر أن يعيشوا أجواء المباراة|فيديو

6 أيام هزت العالم.. حكاية حفار تعويم السفينة إيفر جيفن بقناة السويس..فيديو

الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات: الذهب استثمار آمن على المدى البعيد.. فيديو

تحرك من أكاديمية الأوسكار بعد صفعة ويل سمييث لزميله في هوليوود

أوكرانيا تعلن تصفية قائد فوج بالجيش الروسي ورئيس أركانه

ميدو: منتخب السنغال مجروح وعلى لاعبي مصر القتال لمنعه من التسجيل مبكرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانون يلقون نظرة الوداع الأخيرة على عهدي صادق بالكنيسة الإنجيلية.. صور

أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف

لسه راجعة من العمرة.. لماذا هاجم الجمهور مايان السيد بعد إطلالتها الأخيرة ؟

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

فيديو

12 مليون دولار وتصنيف متقدم.. مكاسب بالجملة في انتظار المنتخب المصري حال التأهل للمونديال "فيديوجراف"

لن نورد الغاز مجانا .. روسيا تبعث رسالة تحذيرية بشأن نفطها

سكب عليه البنزين وأحرقه.. تفاصيل مرعبة في واقعة قتل مصطفى سراج "فيديوجراف"

فيديو جراف.. شركة مشابهة مزيفة.. هيئة البريد تحذر المواطنين

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ