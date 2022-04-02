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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إنشاء مركز للدراسات والتدريب القانوني بكلية الحقوق جامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس  جامعة بني سويف، موافقة مجلس الجامعة برئاسته، بجلسته رقم 207، على إنشاء مركز الدراسات والتدريب القانوني بكلية الحقوق، والذي يهدف إلى تحقيق الاتصال والدمج بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي في مجال القانون. 

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

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وأوضح رئيس الجامعة، أن المركز يعد من الوحدات ذات الطابع الخاص،  له استقلاله الفني والمالي والإداري ويهدف إلى تقديم دورات متخصصة في المجال القانوني، لتأهيل المتدربين للعمل في الهيئات القضائية والسلك الدبلوماسي والمحاماة، وكذلك عقد بروتوكولات التعاون مع الهيئات والجهات المختلفة والمتخصصة بالمجال القانوني مثل نقابة المحامين ونادى القضاة، وإجراء البحوث والدراسات القانونية والاقتصادية للجامعات والهيئات المختلفة، وإجراء الدراسات حول مشروعات القوانين والمسائل القانونية والاقتصادية.
 

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