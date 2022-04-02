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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنات عين شمس: فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الاول

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية النبات جامعة عين شمس إنه تم اعلان نتيجة الفرقة الرابعة:عربى تربوى- فرنسى عام- فلسفة عام وانتساب- علم نفس انتساب و فتح باب التقدم للالتماسات لطالبات رابعة ادبى (انتظام- انتساب- تربوي)  حتى الثلاثاء 5 أبريل ولن ينظر إلى الالتماسات التى ترد بعد الموعد المحدد
‏https://ums.asu.edu.eg/App

 

وأضافت الدكتورة أميرة عميدة كلية البنات جامعة عين شمس  أنه تم أيضا  اعلان نتيجة رابعة اجتماع انتساب ورابعة أنثروبولوجيا انتظام Ums.asu.edu.eg .

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بنات عين شمس: فتح باب الالتماسات حتي 5 أبريل

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إقبال الطلاب على معرض الزهور الخيري لكلية الطفولة بجامعة عين شمس

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، الدكتورة أميره يوسف عميد كلية البنات الدكتورة مي حلمي وكيل كلية البنات لشئون التعليم والطلاب .

افتتحت الدكتورة أميره يوسف عميد كلية البنات المعرض الذى أقامت طالبات الكلية و أشادت بالأفكار الجميلة و المبدعة التى قدموها الطالبات و إن الفكرة الأساسية للمعرض قائمة على إعادة التدوير و أهميته في الحفاظ على بيئه  نظيفة غير ملوثة و لانه يقلل النفايات ويستفيد منها.


وأكدت الدكتورة مي حلمي وكيل كلية البنات لشئون التعليم والطلاب على أهمية المشاركة فى الأنشطة الطلابية والذى يؤهل الطالبة لسوق العمل .

الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية النبات جامعة عين شمس جامعة عين شمس باب التقدم للالتماسات Jobs Education

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