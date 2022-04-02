بنات عين شمس: فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الاول

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية النبات جامعة عين شمس إنه تم اعلان نتيجة الفرقة الرابعة:عربى تربوى- فرنسى عام- فلسفة عام وانتساب- علم نفس انتساب و فتح باب التقدم للالتماسات لطالبات رابعة ادبى (انتظام- انتساب- تربوي) حتى الثلاثاء 5 أبريل ولن ينظر إلى الالتماسات التى ترد بعد الموعد المحدد

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وأضافت الدكتورة أميرة عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أنه تم أيضا اعلان نتيجة رابعة اجتماع انتساب ورابعة أنثروبولوجيا انتظام Ums.asu.edu.eg .

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، الدكتورة أميره يوسف عميد كلية البنات الدكتورة مي حلمي وكيل كلية البنات لشئون التعليم والطلاب .

افتتحت الدكتورة أميره يوسف عميد كلية البنات المعرض الذى أقامت طالبات الكلية و أشادت بالأفكار الجميلة و المبدعة التى قدموها الطالبات و إن الفكرة الأساسية للمعرض قائمة على إعادة التدوير و أهميته في الحفاظ على بيئه نظيفة غير ملوثة و لانه يقلل النفايات ويستفيد منها.



وأكدت الدكتورة مي حلمي وكيل كلية البنات لشئون التعليم والطلاب على أهمية المشاركة فى الأنشطة الطلابية والذى يؤهل الطالبة لسوق العمل .