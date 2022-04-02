بنات عين شمس: فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الاول

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية النبات جامعة عين شمس إنه تم اعلان نتيجة الفرقة الرابعة:عربى تربوى- فرنسى عام- فلسفة عام وانتساب- علم نفس انتساب و فتح باب التقدم للالتماسات لطالبات رابعة ادبى (انتظام- انتساب- تربوي) حتى الثلاثاء 5 أبريل ولن ينظر إلى الالتماسات التى ترد بعد الموعد المحدد
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وأضافت الدكتورة أميرة عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أنه تم أيضا اعلان نتيجة رابعة اجتماع انتساب ورابعة أنثروبولوجيا انتظام Ums.asu.edu.eg .
تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، الدكتورة أميره يوسف عميد كلية البنات الدكتورة مي حلمي وكيل كلية البنات لشئون التعليم والطلاب .
افتتحت الدكتورة أميره يوسف عميد كلية البنات المعرض الذى أقامت طالبات الكلية و أشادت بالأفكار الجميلة و المبدعة التى قدموها الطالبات و إن الفكرة الأساسية للمعرض قائمة على إعادة التدوير و أهميته في الحفاظ على بيئه نظيفة غير ملوثة و لانه يقلل النفايات ويستفيد منها.
وأكدت الدكتورة مي حلمي وكيل كلية البنات لشئون التعليم والطلاب على أهمية المشاركة فى الأنشطة الطلابية والذى يؤهل الطالبة لسوق العمل .