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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مديليتان برونزيتان لطلاب عين شمس فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف

طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس فى بطولة العالم للسباحة

 

يشارك وفد من طلاب جامعة عين شمس فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات المقامة بدولة إطاليا  وذلك تحت رعاية أ.د.محمود المتينى رئيس الجامعة وأ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب
حيث فاز فى منافسات اليوم الأول للبطولة  في سباق 50متر مزدوجة 
 الطالبة  فاطمة ايمن  بميدالية برونزية و في سباق 400 مونو .


فاز الطالب محمود وليد بميدالية برونزية وتستمر المنافسة.

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وذلك تحت إشراف ا.د. تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و أ.محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب  وأ. محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و ا. محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي


والجدير بالذكر أن بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات  يشارك بها هذا العام ٩٠ طالب وطالبة من  ٥٥ جامعة مختلفة يمثلون  ١٥ دولة.

طلاب جامعة عين شمس جامعة عين شمس بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات Jobs Education بطولة العالم

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