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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نحو الجمهورية الجديدة.. ختام فعاليات المؤتمر العلمي السنوي العاشر لجامعة عين شمس

ختام فعاليات المؤتمر
ختام فعاليات المؤتمر العلمى السنوى العاشر لجامعة عين شمس

اختتمت ،مساء أمس ، فعاليات المؤتمر العلمى السنوى العاشر لجامعة عين شمس ، بعنوان "الجامعة وبناء الإنسان.. نحو الجمهورية الجديدة"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذى استمر خلال الفترة من ٢٩ - ٣١ مارس.

 

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شهد الجلسة الختامية أ.د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتور stephen Davisan نائب مدير كامبرج ، ولفيف من السادة عمداء ووكلاء الكليات ومقررى قطاعات المؤتمر والسادة الإعلاميين.

 

في كلمته خلال الجلسة الختامية أكد أ.د. ايمن صالح على تنوع جلسات المؤتمر ، مشيرا إلي أن مؤتمر هذا العام تميز بالأفكار الابتكارية والتى تم مناقشتها من خلال جلسات  قطاعات المؤتمر المختلفة بالإضافة لمؤتمر مركز بحوث الشرق الأوسط والمؤتمر الأول لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف، كما ناقشت الجلسة الافتتاحية ما يمر به العالم من تغيرات مناخيةو سياسة .

 

وقدم أ.د. ايمن صالح الشكر لمقررى القطاعات المختلفة علي ما بذلوه من جهد لإنجاح المؤتمر، مناشدا المشاركين في المؤتمر بتقييم إيجابيات المؤتمر لدعمه وتقديم المقترحات و الأفكار التي تضيف للمؤتمر القادم ، و طالب بالسعى لتداخل القطاعات والكليات المختلفة خلال المؤتمر القادم لجذب عدد أكبر من المشاركين.

اوضح  أ.د. ايمن صالح أن المؤتمر الذي استمر علي مدار 3 أيام شهد 49 جلسة تم خلالها عرض 168 محاضرة وبحث  ، من خلال 291 متحدث، منهم 21 متحدث من خارج مصر ،  50 متحدث من خارج عين شمس.

كما بلغ عدد الحضور بالمؤتمر 1110 حضور فعلى ، 6530 حضور اونلاين ، و8352 حضور عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

ختام فعاليات المؤتمر العلمى السنوى العاشر لجامعة عين شمس 
ختام فعاليات المؤتمر العلمى السنوى العاشر لجامعة عين شمس 
ختام فعاليات المؤتمر العلمى السنوى العاشر لجامعة عين شمس 
ختام فعاليات المؤتمر العلمى السنوى العاشر لجامعة عين شمس 
ختام فعاليات المؤتمر العلمى السنوى العاشر لجامعة عين شمس 

كذلك استعرض أ.د. ايمن صالح أكثر قطاعات المؤتمر  حضور فعلي ،لافتا إلي أن الحضور اونلاين كان بشكل أكبر في معظم القطاعات، مشيرا إلي أن الجنسيات التى شهدت المؤتمر من خلال الإنترنت كانت من 29 دولة .

 

في كلمته أوضح أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ،ان الطلاب كان لهم حضور لافت لجلسات المؤتمر  ، مشيرا إلي أنه سيتم عقد حلقات نقاشية مع الطلاب حول المواضيع الهامة التى طرحت في المؤتمر لتعظيم الاستفادة.

 

وقد قام كل مقرر من مقررى قطاعات المؤتمر الخمسة خلال الجلسة الختامية بعرض أهم التوصيات الخاصة بكل قطاع ، حيث استعرض أ.د. نبيل المدنى وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، توصيات قطاع العلوم الزراعية.

 

واستعرض توصيات القطاع الطبي أ.د. أسامة منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

من جانبها استعرضت أ.د. هيام وهبه وكيل كلية التجارة لشؤون الدراسات العليا والبحوث توصيات قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والذى يضم ٩ كليات.

واستعرض أ.د. محمد منتصر وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث توصيات قطاع العلوم الأساسية .

وعرضت ا.د. رشا اسماعيل وكيل كليه الحاسبات والمعلومات لشؤون الدراسات العليا والبحوث توصيات قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجية .

كما استعرض أ.د. اشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط،  توصيات مركز بحوث الشرق الأوسط والخاصة بالمؤتمر الذي استمر لمدة يومين تحت عنوان.
" جامعة عين شمس ودورها في المجتمعين المصري - العربي ١٩٥٠ - ٢٠٢٠".

 

كما قامت أ.د ريم الكباريتي مدير إدارة روابط الخريجين بالجامعة بعرض نبذة عن الجلسة التى تم خلالها استضافة الدكتور فاروق الباز ضمن فعاليات المؤتمر، والتى جاءت تحت  عنوان" مقياس نجاح خريج الجامعة" تفوق إدارة ناسا بأمريكا نموذجاً.

 

وألقت توصيات جلسات مؤتمر وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف الذى أقيم ضمن فاعليات المؤتمر أ.د. هند الهلالي مدير الوحدة.

 

و في ختام الاحتفالية قام أ.د. ايمن صالح ، وأد. عبد الفتاح سعود بتكريم أ.د محمد سلطان الأستاذ بجامعة وستيرن ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية مدير علوم الأرض والاستشعار عن بعد بالولايات المتحدة الأمريكية تقديرا لمشاركته الفعالة خلال المؤتمر .

جامعة عين شمس المؤتمر العلمى السنوى العاشر لجامعة عين شمس لمؤتمر العلمى السنوى فعاليات المؤتمر العلمى السنوى الجامعة وبناء الإنسان Jobs Education

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