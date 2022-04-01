فاروق الباز: مناهج كلية العلوم جامعة عين شمس تواكب ما درسته في أمريكا

استضافت جامعة عين شمس، في جلسة علمية وحوارية مميزة العالم الدكتور فاروق الباز ترأسها الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث و بتنسيق وحضور الدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة روابط الخريجين بالجامعة بعنوان مقياس نجاح خريج الجامعة: تفوق إدارة ناسا بأمريكا نموذجاً.

وخلال اللقاء الذي جمع بين الحضور المباشر وتقنية الأونلاين رحب صالح، بالعالم الدكتور فاروق الباز مثمناً تواصله المستمر مع جامعته الأم جامعة عين شمس والذي تفخر جامعة عين شمس بكونه أحد أبرز علماء مصر والوطن العربي الذين حملوا اسم مصر في الخارج؛ فكانوا فخرا ومثلا يحتذى داخل مصر وخارجها فقد تخرج في مدرسته العلمية الأم وهي كلية العلوم جامعة عين شمس في تخصص علم الجيولوجيا حتى نجح في أن ينقل أول رسالة عربية من الأرض إلى سطح القمر خلال رحلة أبوللو ١٥.

وأشارت الدكتورة ريم الكباريتي إلى أن العالم الدكتور فاروق الباز كان ولازال ابناً باراً لوطنه ولجامعته وكانت له أياد بيضاء على شباب جامعة عين شمس بوجه خاص حين أهدى أبناءها المتفوقين من طلاب كلية العلوم جائزة مالية سنوية تُمنح للتميز العلمي باسمه للطالب والطالبة الأوائل على الكلية في كل عام، وشرفت جامعة عين شمس بمنحه الدكتوراة الفخرية في عام ٢٠١٨، ثم وقعت الجامعة مع سيادته اتفاقية أستاذ زائر في عام ٢٠١٩ولا يزال نهر عطائه متواصلاً لنجلس في حضرته نتعلم دروس الماضي ونستلهم الحاضر ونستشرف المستقبل.

واستهل العالم الدكتور فاروق الباز كلمته باستعراض مشواره العلمي الأول، مؤكداً أنه تعلم في كلية العلوم جامعة عين شمس أفضل المناهج العلمية التي كانت تواكب ما كان يدرس في أمريكا وهذا هو السر الذي ساعده في بداية مشواره بأمريكا على أن يلفت له الأنظار ويثبت ذاته.

وتطرق إلى أهمية الإدارة الرشيدة في تحقيق النجاح على أي مستوى من المستويات ومهما كانت طبيعة العمل أو التخصص وهو ما يعد عنصرا أساسيا لنجاح وكالة ناسا.

كما نبه إلى ضرورة دعم الشباب لأن العقول الشابة القادرة على الإنجاز والنجاح أمر غير مرتبط بسن ولكنه مرتبط بدافع النجاح والرغبة في تحقيقه وهو أمر شائع بين فئة الشباب الذي يمتلك الطموح والمعرفة الآنية والاطلاع المستمر والإصرار على النجاح، فعلينا أن نستغل ما يمتلكه الشباب من همة وعزيمة إذا أردنا أن نتطور ونتقدم.

ونصح بضرورة الاستمرار في الاستذكار وجمع العلم والمعرفة وأنه لم يتوقف عن الاستذكار وجمع العلم والمعرفة حتى يكون على إطلاع دائم بكل ما هو جديد ونصح الشباب بالاستذكار المتواصل على الدوام وبشكل يومي لأن هذا الأمر غير مرتبط بالحصول على شهادة علمية ولكنه مرتبط بأن تحقق لنفسك القيمة والاحترام من المجتمع وتحقق التقدم في المجال الذي تتخصص فيه.

وشهدت الجلسة فتح باب التساؤلات من الشباب والحضور وسط تفاعل كبير قدم فيه العالم الدكتور فاروق الباز جوانب متعددة من خبراته الحياتية والعملية وأكد أن التخصص وتركيز كل فرد في مجال محدد لينجح فيه ويواصل التعلم فيه هو السبيل لنهضة الوطن.