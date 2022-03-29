لليوم الثاني.. قافلة جامعة عين شمس تقدم خدماتها لأهالي شلاتين وحلايب والبحر الأحمر

تواصل قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة، تقديم خدماتها المتنوعة لأهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر ، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وفي إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة.



وينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة أ.د. هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية، تحت إشراف عام أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. طارق يوسف نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وإشراف أ.سهيل حمزة أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة .



شهدت أعمال القافلة توافد كثيف من المواطنين في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية.



وتم تقديم الخدمات الطبية المجانية على التوازي ، من خلال فتح عيادات في كلا من مدينة الشلاتين لخدمة أهاليها في مختلف التخصصات الطبية مثل الرمد والباطنة والعظام والجلدية والأطفال والصدر والجراحة العامة و الأسنان و الأنف والأذن والحنجرة و العصبية والنفسية و أمراض النساء إلى جانب التحاليل الطبية والإشاعات.



وفي الوقت نفسه تقدم العيادات في مدينة أبو رماد الخدمة الطبية مجاناً في تخصصات الباطنة والأطفال والجلدية والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة والعظام .



وتم إجراء عدد من العمليات الصغرى و صرف العلاج مجاناً من خلال صيدلية القافلة، هذا إلى جانب قياس الضغط والسكر.

وشهد نشاط حملات التوعية الذي يقدمه الدكتور طارق عبد الفتاح، عدة محاضرات منها محاضرات تدريب معهد التمريض بعنوان "الإدارة الحديثة للخدمات الطبية والرعاية الصحية".

قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة

قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة

قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة



وتناولت مقدمة عامة عن إدارة المستشفيات و الوظائف الأساسية في إدارة المستشفيات و التطبيقات الحديثة في إدارة المستشفيات و التكنولوجيا والإدارة الطبية.



وفي مركز الخدمات الإجتماعية

تم تقديم محاضرة عن ظاهرة العنف المدرسي التقليدى والإلكتروني

أسبابه وأنواعه وطرق الوقاية و العلاج، بالإضافة إلى ندوة حول أضرار المخدرات وطرق الوقاية والعلاج بنادي الشلاتين الرياضي.



ومن المقرر أن تستمر أعمال القافلة حتى ٣١ من مارس الجاري.