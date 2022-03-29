كشف مجاني على مرضى السكري بمستشفى عين شمس التخصصي في العبور

أكد الدكتور هيثم عزات مدير عام مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور،أنه تم إطلاق مبادرة للكشف المجاني على مرضى السكري خلال غدا الأربعاء والخميس المقبلين 30- 31 مارس.

وأشار مدير عام مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور، إلى أن المبادرة تأتي في إطار مبادرات كافة الجهات في الدولة لتقليل عناء الغلاء عن المواطنين.

وتهدف المبادرة لتقديم الكشف المجاني على أكبر عدد من المترددين على المستشفى وتقديم مجموعة خدمات طبية كقياس السكر والضغط والوزن وتقديم الاستشارات الطبية عن طريق نخبة من أساتذة كلية الطب بجامعة عين شمس وأخصائيي التغذية العلاجية بالمستشفى وذلك لتقديم برامج غذائية لمرضى السكر خلال شهر رمضان المبارك والرد على استفسارات المرضى فيما يخص التغذية والصيام خلال شهر رمضان.