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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورشة لتدريب الطالبات بكلية البنات على الحرف اليدوية

ورشة لتدريب الطالبات
ورشة لتدريب الطالبات بكلية البنات علي الحرف اليدوية

فى إطار حرص قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس على نشر الوعى بالحرف اليدوية. 

 

 نظم  قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس  ورشة لتدريب الطالبات بكلية البنات على أساسيات فن الكروشية ،بالتعاون مع وحدة التضامن بالجامعة وقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات ،تحت رعاية  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وبرئاسة 
الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن،  الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات، ومنسق البروتوكول الأستاذة الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  واشراف  الدكتورة هبة بركات وكيل كلية البنات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٩مارس ولمدة ثلاثة أيام، واختتمت الورشة بتنفيذ عدة منتجات يمكن تسويقها كبداية لمشروع صغير للطالبات.

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جاءت هذه الورشة فى إطار حرص قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس على دعم وتطوير الحرف اليدوية التراثية ، وذلك فى إطار تنفيذ استرتيجية الدولة ٢٠٣٠ التى تهدف إلى دعم الفنون الحرفية وتشجيع الشباب على تعلم الحرف والفنون اليدوية الراقية مما يتيح لهم العديد من الفرص لإقامة مشروعات صغيرة .

قامت بتدريب الطالبات دكتورة هبة زكريا مدرس الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلى بكلية البنات، نظمت الورشة ا. ريهام عبد الرحمن منسق وحدة التضامن بالجامعة ، وا. نسمة القصبجي مسؤول الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى بوحدة التضامن بالجامعة.

ورشة لتدريب الطالبات بكلية البنات  علي الحرف اليدوية
ورشة لتدريب الطالبات بكلية البنات  علي الحرف اليدوية
ورشة لتدريب الطالبات بكلية البنات  علي الحرف اليدوية
ورشة لتدريب الطالبات بكلية البنات  علي الحرف اليدوية

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