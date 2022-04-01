جامعة عين شمس في أسبوع :اختتام ندوة سبل الدعم والمنح اليابانية لشباب العلماء المصريين... برنامج تدريبي في الأمن السيبراني بـ "غرب فرجينيا"

جامعة عين شمس في أسبوع :

اختتام فعاليات ندوة سبل الدعم والمنح اليابانية لشباب العلماء المصريين

فاروق الباز: مناهج كلية العلوم جامعة عين شمس تواكب ما درسته في أمريكا

70 عاما على إنشائها.. ختام مؤتمر بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس: برنامج تدريبي في الأمن السيبراني بـ "غرب فرجينيا"



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي اختتام فعاليات ندوة سبل الدعم والمنح اليابانية لشباب العلماء المصريين و70 عاما على إنشائها.. ختام مؤتمر بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس



انتهت فعاليات الندوة العلمية "سبل الدعم والمنح اليابانية لشباب العلماء المصريين" والمنعقدة الأحد الماضي بأكاديمية البحث العلمي.

انعقدت الندوة تحت رعاية الدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبحضور أ.د. أحمد الجندي المدير التنفيذي لأكاديمية الشباب المصرية للعلوم، أ.د. نور شفيق استاذ بمعهد بحوث البترول، د. نور فتحي عطية استاذ مساعد بالمعهد القومي للمعايرة وعضو اكاديمية الشباب المصرية للعلوم، و د. عبدالله سامي مدير مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس والرئيس المشارك لأكاديمية الشباب المصرية للعلوم.

تأتي هذه الندوة فى إطار الدور الذى تقوم به أكاديمية الشباب المصرية للعلوم فى تفعيل دور الشباب في منظومة العلوم والتكنولوجيا وخاصة في الربط بين المجتمع العلمى المصرى والدولى من أجل تنمية القدرات العلمية لشباب الباحثين و العلماء بالجامعات والمراكز البحثية المصرية. تساهم هذه النشاطات في رفع كفاءة العلماء المصريين وتوفير سبل دعم المشاريع البحثية، إلى جانب تبادل الخبرات مع العلماء اليابانيين.

نظمت الندوة أكاديمية الشباب المصرية للعلوم بالتعاون مع هيئة تطوير العلوم اليابانية حيث تناولت الجوانب المختلفة التي تتعلق بالبرامج التي تقدمها الحكومة اليابانية لتوفير فرص التمويل للمراحل الدراسية المختلفة والتي تضمنت الماجستير والدكتوراه ومهمات ما بعد الدكتوراه لأجراء ابحاث مع العلماء في اليابان .



حاضر في هذه الندوة ممثلي الجانب الياباني في مختلف المنح المقدمة من الحكومة اليابانية وممثلي مركز الإعلام والثقافة بسفارة اليابان في مصر، لجنة خبراء جايكا للشراكة التعليمية بين مصر واليابان، السيدة ناوكو فوكامي مدير مكتب ابحاث JSPS بالقاهرة، واعضاء مجلس اداره الجمعية المصرية للحاصلين على منح الهيئة اليابانيه لتطوير العلوم. ناقشت الندوة منح الهيئة اليابانيه لتطوير العلوم المقدمة للمصريين، منح MEXT، ومنح مؤسسة الجايكا.

رأس الجلسات المختلفة للندوة كلا من أ.د. نور شفيق استاذ بمعهد بحوث البترول، و د. عبدالله سامي مدير مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس والرئيس المشارك لأكاديمية الشباب المصرية للعلوم. انتهت الفعاليات بمناقشات الطلاب المصريين في المراحل الدراسية المختلفة حول الجوانب الخاصة بأعداد المقبوليين من المصريين في كل منحة، الشروط والمعايير المطلوبة للتقدم، والأمتحانات المقبولة لمستويات اللغة، وطرق التقدم.



استضافت جامعة عين شمس، في جلسة علمية وحوارية مميزة العالم الدكتور فاروق الباز ترأسها الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث و بتنسيق وحضور الدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة روابط الخريجين بالجامعة بعنوان مقياس نجاح خريج الجامعة: تفوق إدارة ناسا بأمريكا نموذجاً.

وخلال اللقاء الذي جمع بين الحضور المباشر وتقنية الأونلاين رحب صالح، بالعالم الدكتور فاروق الباز مثمناً تواصله المستمر مع جامعته الأم جامعة عين شمس والذي تفخر جامعة عين شمس بكونه أحد أبرز علماء مصر والوطن العربي الذين حملوا اسم مصر في الخارج؛ فكانوا فخرا ومثلا يحتذى داخل مصر وخارجها فقد تخرج في مدرسته العلمية الأم وهي كلية العلوم جامعة عين شمس في تخصص علم الجيولوجيا حتى نجح في أن ينقل أول رسالة عربية من الأرض إلى سطح القمر خلال رحلة أبوللو ١٥.

وأشارت الدكتورة ريم الكباريتي إلى أن العالم الدكتور فاروق الباز كان ولازال ابناً باراً لوطنه ولجامعته وكانت له أياد بيضاء على شباب جامعة عين شمس بوجه خاص حين أهدى أبناءها المتفوقين من طلاب كلية العلوم جائزة مالية سنوية تُمنح للتميز العلمي باسمه للطالب والطالبة الأوائل على الكلية في كل عام، وشرفت جامعة عين شمس بمنحه الدكتوراة الفخرية في عام ٢٠١٨، ثم وقعت الجامعة مع سيادته اتفاقية أستاذ زائر في عام ٢٠١٩ولا يزال نهر عطائه متواصلاً لنجلس في حضرته نتعلم دروس الماضي ونستلهم الحاضر ونستشرف المستقبل.



واستهل العالم الدكتور فاروق الباز كلمته باستعراض مشواره العلمي الأول، مؤكداً أنه تعلم في كلية العلوم جامعة عين شمس أفضل المناهج العلمية التي كانت تواكب ما كان يدرس في أمريكا وهذا هو السر الذي ساعده في بداية مشواره بأمريكا على أن يلفت له الأنظار ويثبت ذاته.

وتطرق إلى أهمية الإدارة الرشيدة في تحقيق النجاح على أي مستوى من المستويات ومهما كانت طبيعة العمل أو التخصص وهو ما يعد عنصرا أساسيا لنجاح وكالة ناسا.

كما نبه إلى ضرورة دعم الشباب لأن العقول الشابة القادرة على الإنجاز والنجاح أمر غير مرتبط بسن ولكنه مرتبط بدافع النجاح والرغبة في تحقيقه وهو أمر شائع بين فئة الشباب الذي يمتلك الطموح والمعرفة الآنية والاطلاع المستمر والإصرار على النجاح، فعلينا أن نستغل ما يمتلكه الشباب من همة وعزيمة إذا أردنا أن نتطور ونتقدم.

ونصح بضرورة الاستمرار في الاستذكار وجمع العلم والمعرفة وأنه لم يتوقف عن الاستذكار وجمع العلم والمعرفة حتى يكون على إطلاع دائم بكل ما هو جديد ونصح الشباب بالاستذكار المتواصل على الدوام وبشكل يومي لأن هذا الأمر غير مرتبط بالحصول على شهادة علمية ولكنه مرتبط بأن تحقق لنفسك القيمة والاحترام من المجتمع وتحقق التقدم في المجال الذي تتخصص فيه.

وشهدت الجلسة فتح باب التساؤلات من الشباب والحضور وسط تفاعل كبير قدم فيه العالم الدكتور فاروق الباز جوانب متعددة من خبراته الحياتية والعملية وأكد أن التخصص وتركيز كل فرد في مجال محدد لينجح فيه ويواصل التعلم فيه هو السبيل لنهضة الوطن.

عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية اليوم الخميس ٣١ مارس فاعليات اليوم الثاني والأخير من مؤتمر "جامعة عين شمس ودورها في المجتمعين المصري - العربي ١٩٥٠ - ٢٠٢٠" في إطار احتفالات الجامعة بمرور سبعين عاما على إنشائها.

واستهل اليوم الثاني الدكتور أشرف مؤنس مدير المركز ومقرر عام المؤتمر مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأت فاعليات الجلسة الثالثة بعنوان "نماذج من الرواد والإعلام بالجامعة" برئاسة محمد السيد عيد الكاتب الصحفي الكبير وبمشاركة عدد من دكاترة وأساتذة الجامعة الذين استعرضوا التاريخ المشرف والدور البارز للجامعة في المجال الأكاديمي وإسهامات عدد من رواد الجامعة وخريجيها في مختلف الأصعدة.

في نهاية الجلسة الثالثة قام الدكتور أشرف مؤنس بتقديم شهادات التكريم إلى السادة المشاركين تقديرا لجهدهم المثمر.

عقب انتهاء الجلسة الثالثة بدأت فعاليات الجلسة الرابعة والأخيرة تحت عنوان "الجامعة والقضايا الوطنية والقومية" برئاسة الدكتور محمود عبد الحميد حسين عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية.

وشارك في الجلسة كوكبة من أساتذة الجامعات ورجال الفكر والباحثين الذين سلطوا الضوء من خلال أبحاثهم على الدور البارز الذي مارسته الجامعة منذ بداية نشأتها وحتى يومنا هذا سواء في المجال العلمي والأكاديمي أو في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما طرأ عليها من تطورات وما حققته من إنجازات عظيمة يشار لها بالبنان.

شرفنا بحضور الجلسة الرابعة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز حيث أثنى سيادته على الأبحاث المتميزة التي تقدم بها المشاركون والجهد الملموس المبذول من جانب الأستاذ الدكتور أشرف مؤنس وجميع العاملين بالمركز لإنجاح هذا المؤتمر وليقدم صورة مشرفة ومشرقة عن تاريخ وحاضر جامعة عين شمس العريقة والتي تحتل أعلى المراكز الدولية على مستوى جامعات العالم، بل انها حصلت على المركز الأول في تصنيف اليونسكو للجامعات متفوقة بذلك على ١٧٢ دولة وهو ما تأتى من خلال الجهد الكبير والإخلاص العميق لجميع القائمين عليها سواء من داخلها أو على مستوى الحكومة المصرية. وفي نهاية كلمته تقدم سيادة الأستاذ الدكتور تمراز بالشكر مرة أخرى للقائمين على المؤتمر والمشاركين فيه وأعرب عن أمله في أن يثمر عن مجموعة من التوصيات الهامة والمفيدة التي تصب في صالح الجامعة وصالح مصرنا الحبيبة.

عقب انتهاء كلمة الدكتور هشام تمراز قام الأستاذ الدكتور أشرف مؤنس بالتأكيد على أن المؤتمر خرج بالفعل بتوصيات مهمة ومفيدة وسوف يقوم سيادته بإلقائها في الحفل الختامي مساء اليوم بالجامعة، ثم قام سيادته بتقديم شهادات التكريم إلى السادة المشاركين في الجلسة الرابعة والأخيرة من فعاليات مؤتمرنا.

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس فتح باب التقدم لبرنامج تدريبي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمدة فصل دراسي واحد في جامعة غرب فرجينيا (West Virginia University) بمجال الأمن السيبراني.



يقبل البرنامج التدريبي كلا من التخصصات الأتية:



- المهندسين المتخصصيين بوحدات ومراكز تكنولوجيا المعلومات في الجامعات المصرية والمجلس الأعلي للجامعات.

- أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الهندسة ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات.

- أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الحاسبات والمعلومات.

البرنامج التدريبي ضمن "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين" والممول من الوكالة الأمريكية للتمنية الدولية والمنفذ من خلال الإدارة المركزية للبعثات.

سوف تقوم الإدارة المركزية للبعثات بعقد ندوة تعريفية للبرنامج يوم 31/3/2022 الساعة الثالثة عصرا من خلال لينك زوم

https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/174