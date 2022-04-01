آثار عين شمس توصي بتوفير برامج لتدريب الطلاب على الحفائر

شاركت كلية الآثار جامعة عين شمس بجلسة في المؤتمر العلمي العاشر للجامعة تحت عنوان "علم الآثار وآفاق التعاون الدولي" أدارت الجلسة الدكتور فايزة هيكل أستاذ الآثار المصرية القديمة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

شهدت الجلسة محاضرة للدكتور محمد ابراهيم وزير الآثار الأسبق والمشرف على قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية عن حفائر السيرابيوم بسقارة، والدكتور على عبد الحليم رئيس قسم الآثار المصرية القديمة عن معبد كوم امبو : الجديد في التعاون المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة كولون بألمانيا.

واختتمت الجلسة بمحاضرة للدكتور أحمد الشوكي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن حفائر شيخ العرب همام والتعاون مابين جامعة عين شمس والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.

وأوصت الجلسة بضرورة الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالآثار المصرية وعمل قاعدة بيانات بالأبحاث والرسائل العلمية في تخصصات الآثار في مصر عبر العصور كما أوصت بأهمية وضع خطط لمواجهة التغيرات الطارئة وإنقاذ الاثار المهددة سواء من جراء الكوارث الطبيعية أو البشرية فضلا عن ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بالآثار والتراث وبصفة خاصة في المجتمع المحيط بالجامعة.

كما أوصت الجلسة أيضا بتطوير المناهج التعليمية في مجال كليات الآثار بحيث يغلب الجانب التطبيقي على الجانب النظري وضرورة الاهتمام بشكل أكبر بالتعاون مع الجانبين العربي والأفريقي في مجال الآثار والتراث.

وأكدت التوصيات، أهمية توفير برامج للتدريب في مجال الحفائر الأثرية لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا وضرورة دراسة التغيرات المناخية وعلاقة ذلك على الآثار مع وضع خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لمواجهة آثار التغير المناخي في الفترة الأخيرة.