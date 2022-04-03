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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الثلاثاء.. غلق باب الالتماسات علي ننائج الفصل الدراسي الاول ببنات عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 


قالت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية النبات جامعة عين شمس إنه تم اعلان نتيجة الفرقة الرابعة  :عربى تربوى- فرنسى عام- فلسفة عام وانتساب- علم نفس انتساب و فتح باب التقدم للالتماسات لطالبات رابعة ادبى (انتظام- انتساب- تربوى)  حتى الثلاثاء 5 أبريل ولن ينظر إلى الالتماسات التى ترد بعد الموعد المحدد

‏https://ums.asu.edu.eg/App

وأضافت الدكتورة أميرة عميدة كلية البنات جامعة عين شمس  أنه تم أيضا  اعلان نتيجة رابعة اجتماع انتساب ورابعة أنثروبولوجيا انتظام Ums.asu.edu.eg .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة أميره يوسف عميد كلية البنات الدكتورة مي حلمي وكيل كلية البنات لشئون التعليم والطلاب.

‏وافتتحت الدكتورة أميره يوسف عميد كلية البنات المعرض الذى أقامت طالبات الكلية و أشادت بالأفكار الجميلة و المبدعة التى قدموها الطالبات و إن الفكرة الأساسية للمعرض قائمة على إعادة التدوير و أهميته في الحفاظ على بيئه  نظيفة غير ملوثة و لانه يقلل النفايات ويستفيد منها.

وأكدت الدكتورة مي حلمي وكيل كلية البنات لشئون التعليم والطلاب على أهمية المشاركة فى الأنشطة الطلابية والذى يؤهل الطالبة لسوق العمل.

جدير بالذكر كشف الدكتور ضياء خليل المشرف العام على الابتكار والإبداع بجامعة عين شمس،  تفاصيل افتتاح أول مركز للابتكار وريادة الأعمال على مستوى الجامعات المصرية، من أجل خلق فرص عمل للطلاب والخريجين.

وقال ضياء خليل، إن المركز يبحث عن الابتكار والإبداع وريادة الأعمال"، موضحا أن المركز يسعى لتنظيم عملية الإبداع كي تكون بصورة مؤسسية داخل الجامعة، ويتم مساعدة الطلاب على تنفيذ الأفكار الإبداعية التي يقومون بالتفكير فيها.

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وأضاف المشرف العام على الابتكار والإبداع بجامعة عين شمس، أن الجامعة تعمل على تحقيق قيمة مضافة للمجتمع من خلال مركز الإبداع  والابتكار في الجامعة، لافتا إلي أي فكرة تؤدي إلى فائدة مجتمعية يقدم المركز لها الدعم، كما يقوم بتنظيم مسابقات لموضوعات محددة ونطرحها على الطلبة ، بالإضافة لتوفير دورات لمن يشارك في المسابقات  لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع.

وأكد الدكتور ضياء خليل المشرف العام على أنشطة مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، أن المركز يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تطويره وتجهيزه تحت اشراف مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة ليشكل نقلة نوعية داخل الجامعة حتى تواكب جامعات الجيل الرابع.

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