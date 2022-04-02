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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

15 أبريل.. آخر موعد للتقدم لمنح الماجستير المقدمة من مؤسسة القلعة 2022

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن فتح باب القبول بمنح مؤسسة القلعة للعام 2022، منح مؤسسة القلعة للمصريين المقيمين في مصر الراغبين في إكمال دراستهم في الخارج في واحدة من أفضل الجامعات على مستوى العالم وفي أي تخصص يريدون دراسته بشرط الحصول على قبول من إحدى هذه الجامعات.. تقدم هذه المنح الدعم الكامل للرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة.

شروط القبول:

 
- مصري الجنسية ومقيم في مصر. 
- العمر أقل من 35 سنة.
- عامين خبرة بعد التخرج.
- القبول الغير مشروط في واحدة من أفضل الجامعات في مجال الدراسة المتقدم اليه.
- كفاءة اللغة الإنجليزية.
- أن يكون بحاجة إلى الدعم المالي (يجب ألا يكون حاصل على أي دعم أو تمويل جزئي من جهة أخرى ماعدا من الجامعة المتقدم اليها للدراسة بالخارج).
- العودة إلى مصر لمدة عامين على الأقل بعد انتهاء الدراسة بالخارج.
- شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

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15 أبريل آخر موعد للتقدم لمنح الماجستير المقدمة من مؤسسة القلعة 2022

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جامعة عين شمس: خطة الأنشطة الطلابية لن تتوقف في رمضان.. المحاضرات كامل العدد ولا صحة لرفع الغياب

فترة انتهاء التقدم: 


ينتهي التقديم في 15 أبريل 2022.
للأطلاع علي تفاصيل المنحة، برجاء زيارة الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/164

والجدير بالذكر قدمت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة خدماتها المجانية المتنوعة في مختلف التخصصات لخدمة أهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد و أبرق بمحافظة البحر الأحمر، على مدار ٥ أيام متتالية وفي إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

ويأتي ذلك تحت رعاية تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

ونظم القافلة قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية، وتحت إشراف عام الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق يوسف نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وإشراف سهيل حمزة أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وشهدت أعمال القافلة توافد كثيف من المواطنين في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية.

وتم تقديم الخدمات الطبية المجانية لعدد ٢٧٢٨ مستفيد ، من خلال فتح عيادات يومية على التوازي في كلا من مدينة الشلاتين لخدمة أهاليها  في مختلف التخصصات الطبية مثل الرمد والباطنة والعظام والجلدية والأطفال والصدر والجراحة العامة والأسنان والأنف والأذن والحنجرة و العصبية والنفسية وأمراض النساء إلى جانب التحاليل الطبية والأشعات.
 

مكتب رعاية المبعوثين جامعة عين شمس مؤسسة القلعة للمصريين المنح الدعم الكامل Jobs Education

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