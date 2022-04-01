15 أبريل آخر موعد للتقدم لمنح الماجستير المقدمة من مؤسسة القلعة 2022

يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن فتح باب القبول بمنح مؤسسة القلعة للعام 2022 ، تمنح منح مؤسسة القلعة للمصريين المقيمين في مصر الراغبين في إكمال دراستهم في الخارج في واحدة من أفضل الجامعات على مستوى العالم وفي أي تخصص يريدون دراسته بشرط الحصول على قبول من إحدى هذه الجامعات. تقدم هذه المنح الدعم الكامل للرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة.

شروط القبول:

- مصري الجنسية ومقيم في مصر.

- العمر أقل من 35 سنة.

- عامين خبرة بعد التخرج.

- القبول الغير مشروط في واحدة من أفضل الجامعات في مجال الدراسة المتقدم اليه.

- كفاءة اللغة الإنجليزية.

- أن يكون بحاجة إلى الدعم المالي (يجب ألا يكون حاصل على أي دعم أو تمويل جزئي من جهة أخرى ماعدا من الجامعة المتقدم اليها للدراسة بالخارج).

- العودة إلى مصر لمدة عامين على الأقل بعد انتهاء الدراسة بالخارج.

- شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

فترة انتهاء التقدم:

ينتهى التقديم فى 15 أبريل 2022.

للأطلاع علي تفاصيل المنحة، برجاء زيارة الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/164

والجدير بالذكر عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية اليوم الخميس ٣١ مارس فاعليات اليوم الثاني والأخير من مؤتمر "جامعة عين شمس ودورها في المجتمعين المصري - العربي ١٩٥٠ - ٢٠٢٠" في إطار احتفالات الجامعة بمرور سبعين عاما على إنشائها.

واستهل اليوم الثاني الدكتور أشرف مؤنس مدير المركز ومقرر عام المؤتمر مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأت فاعليات الجلسة الثالثة بعنوان "نماذج من الرواد والإعلام بالجامعة" برئاسة محمد السيد عيد الكاتب الصحفي الكبير وبمشاركة عدد من دكاترة وأساتذة الجامعة الذين استعرضوا التاريخ المشرف والدور البارز للجامعة في المجال الأكاديمي وإسهامات عدد من رواد الجامعة وخريجيها في مختلف الأصعدة.

في نهاية الجلسة الثالثة قام الدكتور أشرف مؤنس بتقديم شهادات التكريم إلى السادة المشاركين تقديرا لجهدهم المثمر.

عقب انتهاء الجلسة الثالثة بدأت فعاليات الجلسة الرابعة والأخيرة تحت عنوان "الجامعة والقضايا الوطنية والقومية" برئاسة الدكتور محمود عبد الحميد حسين عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية.

وشارك في الجلسة كوكبة من أساتذة الجامعات ورجال الفكر والباحثين الذين سلطوا الضوء من خلال أبحاثهم على الدور البارز الذي مارسته الجامعة منذ بداية نشأتها وحتى يومنا هذا سواء في المجال العلمي والأكاديمي أو في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما طرأ عليها من تطورات وما حققته من إنجازات عظيمة يشار لها بالبنان.

