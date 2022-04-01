عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

15 أبريل آخر موعد للتقدم لمنح الماجستير المقدمة من مؤسسة القلعة 2022

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن فتح باب القبول بمنح مؤسسة القلعة للعام 2022 ، تمنح منح مؤسسة القلعة  للمصريين المقيمين في مصر  الراغبين في إكمال دراستهم في الخارج في واحدة من أفضل الجامعات على مستوى العالم وفي أي تخصص يريدون دراسته بشرط الحصول على قبول من إحدى هذه الجامعات.  تقدم هذه المنح الدعم الكامل للرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة.

شروط القبول: 
- مصري الجنسية ومقيم في مصر. 
- العمر أقل من 35 سنة.
- عامين خبرة بعد التخرج.
- القبول الغير مشروط في واحدة من أفضل الجامعات في مجال الدراسة المتقدم اليه.
- كفاءة اللغة الإنجليزية.
- أن يكون بحاجة إلى الدعم المالي (يجب ألا يكون حاصل على أي دعم أو تمويل جزئي من جهة أخرى ماعدا من الجامعة المتقدم اليها للدراسة بالخارج).
- العودة إلى مصر لمدة عامين على الأقل بعد انتهاء الدراسة بالخارج.
- شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

70 عاما على إنشائها.. ختام مؤتمر بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

فترة انتهاء التقدم: 
ينتهى التقديم فى 15 أبريل 2022.
للأطلاع علي تفاصيل المنحة، برجاء زيارة الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/164

والجدير بالذكر عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية اليوم الخميس ٣١ مارس فاعليات اليوم الثاني والأخير من مؤتمر  "جامعة عين شمس ودورها في المجتمعين المصري - العربي ١٩٥٠ - ٢٠٢٠" في إطار احتفالات الجامعة بمرور سبعين عاما على إنشائها.
واستهل اليوم الثاني الدكتور أشرف مؤنس مدير المركز ومقرر عام المؤتمر مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأت فاعليات الجلسة الثالثة بعنوان "نماذج من الرواد والإعلام بالجامعة" برئاسة محمد السيد عيد الكاتب الصحفي الكبير وبمشاركة عدد من دكاترة وأساتذة الجامعة الذين استعرضوا التاريخ المشرف والدور البارز للجامعة في المجال الأكاديمي وإسهامات عدد من رواد الجامعة وخريجيها في مختلف الأصعدة.

في نهاية الجلسة الثالثة قام الدكتور أشرف مؤنس بتقديم شهادات التكريم إلى السادة المشاركين تقديرا لجهدهم المثمر.

عقب انتهاء الجلسة الثالثة بدأت فعاليات الجلسة الرابعة والأخيرة تحت عنوان "الجامعة والقضايا الوطنية والقومية" برئاسة الدكتور محمود عبد الحميد حسين عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية.

وشارك في الجلسة كوكبة من أساتذة الجامعات ورجال الفكر والباحثين الذين سلطوا الضوء من خلال أبحاثهم على الدور البارز الذي مارسته الجامعة منذ بداية نشأتها وحتى يومنا هذا سواء في المجال العلمي والأكاديمي أو في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما طرأ عليها من تطورات وما حققته من إنجازات عظيمة يشار لها بالبنان.
 

مؤسسة القلعة مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس جامعة عين شمس منح مؤسسة القلعة الجامعات منح مؤسسة القلعة للمصرين اخبار التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

تقرير المباراة يحكم| فيفا يفتح تحقيقًا في ملف تجاوزات لقاء السنغال ومصر

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

قرار عاجل من محمود الخطيب للتعاقد مع مدير فني أجنبي لكرة اليد

وزير التعليم : إتاحة الدخول على بنك المعرفة المصري لطلاب المرحلة الابتدائية

ترشيحاتنا

دعاء أخر ليلة من شعبان للزواج ..8 كلمات نبوية تجلب الرجل الصالح

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلساته العامة يوم 10 أبريل

3 سيدات و 16 رجلا .. حصيلة وفيات حلبة لمصارعة الديوك

أحمد عيد عبد الملك: الكرة المصرية ما زالت تدفع ضريبة قرار الأهلي باستكمال دوري كورونا

بريطانيا: روسيا تستدعي قواتها بجورجيا للهجوم على أوكرانيا

لاعب المنتخب العراقي أمير صباح خضير : الحظ عاندنا أمام سوريا وسنعوض في المونديال المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

وزير التعليم: تحويل ١٠٠ مدرسة فنية و118 ثانوية إلى مدارس عسكرية

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

فيديو

لا يوجد تخفيف احمال ..الكهرباء تطمئن المواطنين خلال شهر رمضان وتقدم نصائح للترشيد

القرآن العظيم .. برنامج للدكتور علي جمعة على صدى البلد في رمضان

ادعولي ومتدفنونيش بالليل.. قصة شاب بورسعيد تنبأ بوفاته قبل عدة أشهر "فيديوجراف"

مسلسلات رمضان 2022..كل ما تريد معرفته عن مسلسل دايما عامر وقنوات عرضه

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ