عميد تربية عين شمس: خطة الأنشطة الطلابية لن تتوقف خلال شهر رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان، وكشفت جامعة عين شمس عن مواعيد المحاضرات وخطة سير الدراسة خلال الشهر الكريم، حيث من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم السبت المقبل الموافق 2 أبريل.

وأكد الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، أن خطة الأنشطة الطلابية لن تتوقف خلال شهر رمضان، وأنها سوف تكون مستمرة، فسوف يتم تنظم دورة لكرة القدم، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس.

وقال الدكتور حازم راشد، إن كلية التربية تحرص سنويا على تنظيم هذا الاحتفال تشجيعًا للطلاب وإيمانا بقدراتهم وإمكاناتهم، حيث يمثل الطلاب الركيزة والهدف الأساسي الذي تعمل الجامعة من أجله، لافتا إلى أن الجامعة تتوافق مع رؤية الدولة في الاهتمام بالشباب، ودعم المبتكرين والموهوبين منهم، مقدما شكره للقائمين على تنظيم الاحتفال.

وأوضح عميد كلية التربية جامعة عين شمس، أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم الأنشطة الطلابية المختلفة، مشيرا إلى أن النشاط الطلابي يعد جزءا مهما وضروريا من الحياة الجامعية، ولها دور كبير في تشكيل عقليات الطلاب وتأهيلهم وتدريبهم للعمل الجامعي.

وصرح الدكتور حازم راشد، بأن الكلية تحرص على تنظيم جميع الأنشطة الطلابية بجميع أشكالها، خاصة الرياضية، في إطار توسيع خريطة الأنشطة الطلابية التي تساهم في بناء جسد سليم معافى لما لها من فوائد رياضية وصحية وترويحية وذهنية.

وكشف عميد كلية التربية جامعة عين شمس، عن فعاليات الدورة الرمضانية المقامة، موضحا أن فعاليات الدورة تقام في نهار رمضان بنظام خروج المغلوب بمشاركة كل من فريق أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وفريق العاملين بالكلية والفرق الطلابية ويتكون كل فريق من ٦ أفراد.

وأشار عميد كلية التربية جامعة عين شمس، إلى أهمية دور الأنشطة الطلابية للطلاب وضرورة المشاركة بها، لافتا إلى أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط، وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.

وتهدف هذه الأنشطة إلى إتاحة الفرصة لكل طلاب الكلية أن تظهر ما لديها من حسن تنظيم ومواهب طلابية، وتعزيز قيم المشاركة، والعمل على زيادة خبرات الطلاب، وتشجيعهم على العمل الجامعي.