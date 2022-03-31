عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد تربية عين شمس: خطة الأنشطة الطلابية لن تتوقف خلال شهر رمضان

طلاب
طلاب

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان، وكشفت جامعة عين شمس عن مواعيد المحاضرات وخطة سير الدراسة خلال الشهر الكريم، حيث من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم السبت المقبل الموافق 2 أبريل.

txt

من 9 إلي 1 ظهرا.. رئيس "عين شمس" يعلن مواعيد شهر رمضان

txt

خبراء تعليم يكشفون كيفية تحسين مهارات وجودة معلمي التعليم الفني.. ويؤكدون: تبادل الخبرات بشكل تفاعلى أحد آليات التنمية الفنية المستدامة

وأكد الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، أن خطة الأنشطة الطلابية لن تتوقف خلال شهر رمضان، وأنها سوف تكون مستمرة، فسوف يتم تنظم دورة لكرة القدم، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس.

وقال الدكتور حازم راشد، إن كلية التربية تحرص سنويا على تنظيم هذا الاحتفال تشجيعًا للطلاب وإيمانا بقدراتهم وإمكاناتهم، حيث يمثل الطلاب الركيزة والهدف الأساسي الذي تعمل الجامعة من أجله، لافتا إلى أن الجامعة تتوافق مع رؤية الدولة في الاهتمام بالشباب، ودعم المبتكرين والموهوبين منهم، مقدما شكره للقائمين على تنظيم الاحتفال.

وأوضح عميد كلية التربية جامعة عين شمس، أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم الأنشطة الطلابية المختلفة، مشيرا إلى أن النشاط الطلابي يعد جزءا مهما وضروريا من الحياة الجامعية، ولها دور كبير في تشكيل عقليات الطلاب وتأهيلهم وتدريبهم للعمل الجامعي.

وصرح الدكتور حازم راشد، بأن الكلية تحرص على تنظيم جميع الأنشطة الطلابية بجميع أشكالها، خاصة الرياضية، في إطار توسيع خريطة الأنشطة الطلابية التي تساهم في بناء جسد سليم معافى لما لها من فوائد رياضية وصحية وترويحية وذهنية.

وكشف عميد كلية التربية جامعة عين شمس، عن فعاليات الدورة الرمضانية المقامة، موضحا أن فعاليات الدورة تقام في نهار رمضان بنظام خروج المغلوب بمشاركة كل من فريق أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وفريق العاملين بالكلية والفرق الطلابية ويتكون كل فريق من ٦ أفراد.

وأشار عميد كلية التربية جامعة عين شمس، إلى أهمية دور الأنشطة الطلابية للطلاب وضرورة المشاركة بها، لافتا إلى أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط، وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.

وتهدف هذه الأنشطة إلى إتاحة الفرصة لكل طلاب الكلية أن تظهر ما لديها من حسن تنظيم ومواهب طلابية، وتعزيز قيم المشاركة، والعمل على زيادة خبرات الطلاب، وتشجيعهم على العمل الجامعي.

خطة الأنشطة الطلابية شهر رمضان دورة رمضان لكرة القدم النشاط الطلابي خريطة الأنشطة الطلابية جامعة عين شمس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

إنقلاب أتوبيس مدرسة على محور جوزيف تيتو في القاهرة دون ضحايا.. فيديو وصور

أسعار الدولار اليوم الخميس 31 مارس 2022 فى البنوك المصرية

مهند لاشين يوافق على الانضمام إلى الزمالك.. تفاصيل

الجرام يلامس الألف جنيه| أسعار الذهب اليوم الخميس 31-3-2022

الفيفا يناقش طلب إعادة مباراة مصر والسنغال مع اتحاد الكرة .. اليوم

العمر مش مضمون.. شاب بورسعيدي يتوقع وفاته قبلها بشهور: ادعولي ومتدفنونيش بالليل

موضوعات متعلقة

اليوم.. ندوة تعريفية لبرنامج تدريبي في الأمن السيبراني بـ "غرب فرجينيا"

خبير تعليم: يجب تدريب المعلمين على المناهج الجديدة لتطوير مهارات الطلاب

آداب عين شمس تكرم أمهات الطلاب ذوي الهمم بحضور الفنانة سوسن بدر

"شباب الجمهورية الجديدة" محاضرة لطلاب كلية الآثار جامعة عين شمس

ترشيحاتنا

بكين تفرض قيودا على تأشيرات دخول مسئولين أمريكيين

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا وتراجع لـ السنغال

مستجدات سد النهضة ومصير الملء الثالث.. الإنشاءات الكبيرة صعبة نظريا وهندسيا

تحذيرات قوية .. هذه المناطق تتأثر بعاصفة شمسية قوية ستضرب الأرض |فيديوجراف

السفير المصري في بودابست يلتقي أمين عام البرلمان المجري

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 18 سفيرًا جديدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

فيديو

البلوجر سلمى عبد العظيم تعثر على «عمل سفلي» باسمها في المقابر.. فيديوجراف

سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه "فيديوجراف"

الجمعة.. كويكب ضخم في طريقه لـ الأرض.. فيديوجراف

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ