البحث العلمي تعلن عن وظيفة باحث في النمذجة البيئية.. تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة باحث في النمذجة البيئية للعمل في إطار برنامج التنوع الحيوي والموارد الطبيعية، ووظيفة مهندس برامج بحثية في إطار برنامج الطاقة والمناخ والبيئة، وكل المهام التي يقوم بها المرشح المختار في وظيفة باحث في النمذجة البيئية ستكون في مقر IIASA بالنمسا بعقد لمدة عامين مع إمكانية مد فترة العقد فيما بعد.كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار في وظيفة مهندس برامج بحثية ستكون في مقر IIASA بالنمسا بعقد لمدة عام مع إمكانية مد فترة العقد فيما بعد.

واوضحت أنه لمزيد من التفاصيل عن كيفية التقديم وشروط الترشيح والمهام من خلال الرابط التالي:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/iiasa-7/



وكانت قد اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته فى الشرق الأوسط SESAME أنه يقوم المركز بتنظيم "يوم التراث الثقافي" يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022 للترويج عن علوم التراث الثقافي في SESAME (عن بعد) فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.



واوضحت أنه يوم التراث الثقافي موجه إلى مسؤولي التراث الثقافي والخبراء والعلماء والمهتمين من السلطات المحلية والإدارات والمؤسسات البحثية ذات الصلة وذلك لزيادة الوعي وإبراز القدرات التجريبية في مركز سيزامى لدراسة وتحليل التراث الثقافي. ويتم التسجيل الكترونيا على الرابط التالى: https://indico.desy.de/event/32776

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع المعهد المتحد للأبحاث النووية JINR عن دعوة للتقدم لبرنامج JINR Student الذي يُعقد على مدار العام في صيغة غير متصلة بالإنترنت، البرنامج مخصص لطلاب البكالوريوس بدءًا من عامهم الثالث وطلاب الماجستير وكذلك طلاب الدراسات العليا في السنة الأولى في مجالات العلوم والهندسة وتكنولوجيا المعلومات.



واوضحت الأكاديمية أنها تستمر فترة التقديم من 17 يناير حتى 31 مارس و 11 مايو حتى31 يوليو 2022ويستمر البرنامج لمدة 6-8 أسابيع.

بينما لمزيد من المعلومات يمكنكم الدخول على هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/jinr-student/

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مؤشر البحث العلمي شهر يناير 2022، وشمل على 38,664 بحث دولي عام 2021 تم نشرها للباحثين المصريين في الجامعات والمراكز البحثية بمعدل زيادة قدره 21.1% عن عام 2020، وجاءت جامعة القاهرة في المرتبة الأولى في عدد الأبحاث المنشورة بعدد 6,514 بحث دولي وبنسبة 16.8% من إجمالي الأبحاث المنشورة ثم جامعة عين شمس (3,619 بحث دولى) ثم جامعة المنصورة ( 3,385 بحث دولى) ثم جامعة الزقازيق (3,129 بحث دولى).



واوضحت أن مؤشر البحث العلمى الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.