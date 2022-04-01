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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد للتقديم على منحة للبكالوريوس أو الماجستير والدكتوراه خارج مصر.. اليوم

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية أذربيجان بالقاهرة  بأن جمهورية أذربيجان خصصت منح دراسية للطلاب الدوليين 2022-2023  للبكالوريوس- الماجستير – الدكتوراه ويتم تمويل بعض هذه المنح الدراسية الدولية بالكامل في حين يتم تمويل بعضها جزئيا لكل من الدراسات العليا والدراسات الجامعية.

واوضحت أن أخر موعد للتقديم : 1 ابريل 2022، كما يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصه بالمنح الدراسيه من خلال الموقع الالكترونى التالى :ـ

https://scholarshipscorner.website/azerbaijan-scholarship-program/

واشارت إلى أنه يتم تقديم اصل الملف مستوفى كافة المستندات المطلوبة للاداره المركزيه للبعثات ( 7 شارع ابراهيم ابو النجا ـ الدور الرابع ـ حى السفارات ـ مدينه نصر ) قبل الموعد المحدد 1 ابريل 2022 وقت كاف حتى تتمكن الاداره من ارسال الترشيحات لسفارة اذربيجان بالقاهره فى وقت مناسب .

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واوضحت أنه بالنسبه للدارسين الذين يعملون فى جهات حكوميه بالوطن يرجى تقديم خطاب ترشيح من جهة العمل، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

وكان قد اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى نتيجة الإعلان الموحد عن خطة البعثات للعام الخامس 2021/2022 ( الجزء الأول) من الخطة الخمسية الثامنة 2017 – 2022 والتي تشمل إيفاد لبعثات خارجية - إشراف مشترك - مهمة علمية ما بعد الدكتوراه - بعثة للحصول على الماجستير، وجاء هذا الإعلان بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.

وأشار الوزير إلى تقدم عدد 282 باحثاً وباحثة للإعلان من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، واستوفى الشروط عدد 245 باحثاً وباحثة ، وتم عقد لجان علمية لمراجعة المقترحات البحثية ومقابلة المتقدمين من خلال جلسات تحكيم ضمت أكثر من 70 عضوا فنياً.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمهورية أذربيجان منح دراسية اخبار التعليم Jobs Education

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