حتى 8 مايو المقبل.. البحث العلمي تعلن فتح التسجيل بالدورة العامة للملكية الفكرية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية المقدمة من الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والذي سوف ينتهي في 8 مايو 2022، تبدأ الدورة في 9 مايو 2022 وتنتهي في 26 يونيو 2022.



واشارت الأكاديمية إلى أنه في نهاية هذه الدورة يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية.



وقد لاقت هذه الدورة نجاحًا كبيرًا وخاصة في السنوات الأخيرة فأصبحت تقدم ثلاث مرات سنويًا بعد أن كانت تقدم مرتين كل عام منذ عام 2016.



واضافت الأكاديمية لتسهيل عملية التسجيل، فإن الأكاديمية تقدم للمشاركين دليلًا استرشاديًا يتضمن خطوات التسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية

https://drive.google.com/file/d/1IBhHiBQf0PMC4aWbkUV_1-GYzr6MbHT_/view?usp=drivesdk



واوضحت أن الدورة العامة للملكية الفكرية هي دورة تم تخصيصها للتوافق مع القانون المصري من قِبَل الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بالتعاون الويبو. تتكون الدورة من 13 وحدة عند بدأ الدورة يقوم المتدربين بتحميل المادة العلمية لقراءتها وبعد مرور أول أسبوع يمكن للمتدربين التواصل مع المدربين من خلال منصة منتدى النقاش لتبادل المعلومات والرد على الاستفسارات. في نهاية الدورة 26 يونيو 2022، يخضع المتدربين لاختبار ثم يحصلون على شهادة مقدمة من الويبو وأكاديمية البحث العلمي والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية.