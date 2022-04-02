عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حتى 8 مايو المقبل.. البحث العلمي تعلن فتح التسجيل بالدورة العامة للملكية الفكرية

اكاديمية البحث العلمى
اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية المقدمة من الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والذي سوف ينتهي في 8 مايو 2022، تبدأ الدورة في 9 مايو 2022 وتنتهي في 26 يونيو 2022.


واشارت الأكاديمية إلى أنه في نهاية هذه الدورة يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية.

txt

فوز فريق جامعة دمياط ومعهد العاشر من رمضان برالي السيارات الكهربائية الرابع

txt

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول أنشطة معهد إعداد القادة


وقد لاقت هذه الدورة نجاحًا كبيرًا وخاصة في السنوات الأخيرة فأصبحت تقدم ثلاث مرات سنويًا بعد أن كانت تقدم مرتين كل عام  منذ عام 2016.


واضافت الأكاديمية لتسهيل عملية التسجيل، فإن الأكاديمية تقدم للمشاركين دليلًا استرشاديًا يتضمن خطوات التسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية
https://drive.google.com/file/d/1IBhHiBQf0PMC4aWbkUV_1-GYzr6MbHT_/view?usp=drivesdk


واوضحت أن الدورة العامة للملكية الفكرية هي دورة تم تخصيصها للتوافق مع القانون المصري من قِبَل الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بالتعاون الويبو. تتكون الدورة من 13 وحدة عند بدأ الدورة يقوم المتدربين بتحميل المادة العلمية لقراءتها وبعد مرور أول أسبوع يمكن للمتدربين التواصل مع المدربين من خلال منصة منتدى النقاش لتبادل المعلومات والرد على الاستفسارات. في نهاية الدورة 26 يونيو 2022، يخضع المتدربين لاختبار ثم يحصلون على شهادة مقدمة من الويبو وأكاديمية البحث العلمي والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدورة العامة للملكية الفكرية الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية القانون المصري Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022

5 دول تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

كل سنة وأنتم طيبين.. ظهور هلال شهر رمضان في السعودية

موعد أذان الفجر اليوم .. ودعاء أول أيام رمضان

ترشيحاتنا

زيلينسكي: قدمنا لبعض الدول مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية

عدد ساعات الصيام في أول يوم رمضان 2022 .. وأحب الذكر في هذه الساعة

هجمات إلكترونية.. رسائل نصيّة متطفلة على الهوانف في أمريكا

صبري فواز يظهر بشخصية محمد مرسي في مسلسل الاختيار ٣| شاهد

أمريكا تلغي تجربة صاروخية بسبب التوترات النووية مع روسيا

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول وواتفورد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الاحتلال.. الشعب الفلسطيني يرحب بـ رمضان بالمقلوبة والمسخن والكنافة الناباسية

طريقة عمل التمر هندي مثل المحلات .. 6 وصفات مختلفة

كيف بدأت مراحل استطلاع هلال رمضان.. وأول من تحراه في مصر؟

21 طلقة في لبنان.. كيف بدأ إستخدام المدفع لإفطار الصائمين في الشهر الكريم

فيديو

صاحب اتيليه يصور النساء خلسة داخل البروفة .. ما قصته

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة مع سيدة الغربية “فيديوجراف”

تفاصيل مرعبة.. أب يقتل ابنه الرضيع بحجة إخراج الجن ويذبح زوجته

"سمير بيكلم مين".. سمير صبري يشارك في رمضان 2022

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ