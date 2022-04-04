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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

من فئة البيك اب .. فورد مافريك تحصل على تعديلات قوية |صور

من فئة البيك اب .. فورد
من فئة البيك اب .. فورد مافريك تحصل على تعديلات قوية

اكتسبت السيارة فورد مافريك شعبية واسعة وسط محبي فئة البيك اب، حيث تتمتع السيارة بالعديد من التعزيزات القوية سواء كانت من الناحية الميكانيكية والفنية، أو عبر تصميمها الخارجي القوي والذي يحمل الكثير من المفاهيم.

من فئة البيك اب .. فورد مافريك تحصل على تعديلات قوية

فورد مافريك تحصل على تعديلات قوية

 

تتمتع السيارة فورد مافريك بمحرك ايكوبوست قياسي، مكون من اربعة اسطوانات، بسعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 250 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 376 نيوتن/متر، وبهذه القدرات الفنية تحصل السيارة على افضلية الانطلاق والتسارع ايضا.

من فئة البيك اب .. فورد مافريك تحصل على تعديلات قوية

ولكن يبدو أن احد ملاك السيارة فورد مافريك وهو مايكل كيلدو أراد ان يعزز من قدرات تلك النسخة، بعد ان قام بامداد السيارة بنظام عادم مزدوج بالاضافة إلى بعض الترقيات الخاصة بالمحرك، حيث تستطيع السيارة أن تقطع مسافة الربع ميل خلال فترة زمنية مدتها 13.87 ثانية.

من فئة البيك اب .. فورد مافريك تحصل على تعديلات قوية

بينما تتمكن النسخة المعدلة من فورد مافريك أن تنطلق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 5.5 ثانية، كما تمتعت السيارة بصرفية وقود محسن لتصل إلى 16.7 كلم/لتر، على عكس النسخة القياسية التي تأتي بنسبة 10.6 كلم/لتر حسبما قال مالك السيارة.

من فئة البيك اب .. فورد مافريك تحصل على تعديلات قوية

وتأتي السيارة فورد مافريك بتصميمها الهيكلي المميز من فئة البيك اب، مع منظومة عادم ثنائية الأداء، وصادم خلفي بازر قليلًا، بالاضافة إلى شعار الببطل الخارق سوبر مان، والذي زين منتصف المحرك، وبعض الاجزاء الخارجية للسيارة.

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