عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة تؤكد خطورة نظام العمل 8 ساعات .. يضعف الإنتاجية ويدمر الدماغ

ساعات العمل
ساعات العمل

ليس سراً أن أسبوع العمل التقليدي قد عفا عليه الزمن، في ظل لجوء عدد من الدول الغربية والعربية لتخفيض عدد ساعات وأيام العمل مثل السعودية والإمارات مؤخرًا.

كان العمل لمدة 40 ساعة في الأسبوع - أو 8 ساعات في اليوم - مفهومًا يُنسب غالبًا إلى الناشط العمالي الويلزي «روبرت أوينز» الذي دافع عن عبارة "8 ساعات عمل، و8 ساعات ترفيه، و8 ساعات راحة".

ثم اشتهر المفهوم لاحقًا في عشرينيات القرن الماضي من قبل شركة صناعة السيارات الأمريكية هنري فورد، التي طالبت بـ 40 ساعة عمل لمدة 5 أيام في الأسبوع لجميع موظفيها، وأصبح هذا معيار العمل الذي اعتاد الكثير منا عليه بعد قرن من الزمان.

 

لكن هل العمل لمدة 8 ساعات فعالًا؟

يتفق العديد من الخبراء على أن العمل لساعات طويلة ليس مفيدًا للإنتاجية، ويمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة في صحتك العقلية والجسدية.

في الواقع، وجدت إحدى الدراسات أن العمل لساعات طويلة تسبب في زيادة الاكتئاب والتوتر والأفكار الانتحارية لدى الموظفين، بينما اكتشفت دراسة أخرى أن العمل 55 ساعة أو أكثر في الأسبوع مرتبط بمخاطر صحية كبيرة - بما في ذلك خطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 35٪ و زيادة خطر الوفاة بنسبة 17٪ بسبب أمراض القلب الإقفارية - مقارنة بمن يعملون لساعات أقل.

بينما تخطط العديد من الشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة البريطانية لتجربة أسبوع عمل مدته 4 أيام هذا الصيف، يقترح البعض الآخر أن العمل لساعات أقل كل يوم مهم أيضًا - خاصة بعد دراسة خلصت إلى أن غالبية العمال منتجين لمدة يومين فقط و 53 دقيقة في اليوم.

ما هو الطول الأمثل ليوم العمل؟، وفقًا لكتاب Alex Soojung-Kim Pang، الراحة: "لماذا تنجز أكثر عندما تعمل أقل".

اكتشف بانج أن معظم الناس يزدهرون أثناء العمل 4 ساعات في اليوم، سواء كنا ننظر إلى العلماء، الكُتاب أو الطلاب، لأن الراحة كانت ضرورية للأداء مثلها مثل الممارسة.

كلما طالت مدة عملنا، حسب نظرية بانج، كلما انخفضت إنتاجيتنا، فبدلاً من العمل 8 ساعات أو أكثر بقدرة مخفضة، يجب أن نعمل لساعات أقصر تسمح لنا بتركيز جهودنا على العمل.

العمل ساعات العمل الموظفين الأمريكي المملكة المتحدة البريطانية صناعة السيارات سيارات الامارات السعودية بريطاني سكتة دماغية أمريكية السيارات الامريكية السعودية والامارات خطر الوفاة ساعات عمل اخبار المنوعات أخبار الترفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

لا تتعرضوا للشمس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد والعظمى تصل لـ43 درجة

موضوعات متعلقة

الأكثر إحراجًا.. رجل يظهر عاريًا خلال مكالمة فيديو في العمل|شاهد

جريمة على إنستجرام.. طفلة بريطانية تقتل ابن عمها ثم تنتحر في بث مباشر

أبرزهم أينشتاين.. 6 قصص ملهمة لمشاهير انتصروا على التوحد

بعد قصفه.. صرخة طفل أوكراني على سرير المستشفى تهز العالم

العين صابتها.. تحطم سيارة فيراري بسائقها بعد لحظات من شرائها

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

ترشيحاتنا

امتحانات الرابع الإبتدائي الشهرية|اليوم.. الدراسات وتكنولوجيا المعلومات

سعر ومواصفات بي واي دي F3 موديل 2022 ..صور

ماذا نتج عنها؟..الدولة توجه 270 مليار جنيه للتنمية الاقتصادية

طقس ثالث أيام رمضان|ارتفاع تدريجي في الحرارة والعظمى بالقاهرة 32

دراسة تؤكد خطورة نظام العمل 8 ساعات .. يضعف الإنتاجية ويدمر الدماغ

الاختيار 3 الحلقة الثانية| مشهد للتاريخ بين السيسي وطنطاوي.. وتخطيط شيطاني لـ الشاطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطارك عندنا|لازانيا باللحم المفروم مع كوردن بلو.. والحلو رواني

متحور جديد من كورونا يهدد العالم.. منظمة الصحة تحذر من XE

مش خيال.. شاهد كلب آلي يجوب شوارع الصين لتحذير السكان|فيديو

الأكثر إحراجًا.. رجل يظهر عاريًا خلال مكالمة فيديو في العمل|شاهد

فيديو

فندق أبو ظبي وخلافها مع شيرين رضا .. ماذا قالت فيفي عبده مع ياسمين عز .. فيديوجراف

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ