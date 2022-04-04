مبيعات كيا  الكهربائية ترتفع 55% على أساس سنوي

كشفت شركة "كيا موتورز" الكورية، التابعة للشركة الأم "هيونداي جروب" عن أرقام مبيعاتها الشهرية.

وفقا لموقع inside evs المتخصص في المركبات الكهربائية والنقل، كيا حققت مبيعات في الولايات المتحدة الأمريكية تقدر بـ 59،524 وحدة في شهر مارس ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 10.5 ٪ على أساس سنوي، وبالرغم من الأرقام المخيبة للآمال التي لا تتوافق مع طموحات العلامة التجارية التوسعية إلا أن النقطة المضيئة هو ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 55٪ على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي في مارس.

قامت "كيا" الشركة المصنعة الكورية الجنوبية بتسليم 3،156 سيارة من طراز كيا EV6 في شهر مارس، بينما كانت عمليات التسليم في فبراري تقدر بـ 2،125 ألف وهو ما يمثل 5.3 ٪ من الحجم الإجمالي لعمليات التسليم في "كيا".

قامت كيا بتسليم ما مجموعه بالفعل 5281 سيارة كيا EV6 داخل الولايات المتحدة في الربع الأول من العام الحالي، وإذا استمرت في معدلات الإنتاج الطبيعية بلا توقف بسبب أزمات في الإمدادات، فقد تستمر كيا في تسليم بضعة آلاف من EV6 شهريًا ، حيث يبدو أن الطلب قوي.

لم تكشف كيا عن أرقام مبيعاتها الكهربائية والهايبرد بلج إن والهايبرد الأخرى ولكن في الأشهر الأخيرة ارتفعت مبيعات سيارات كيا نيرو الكهربائية بالكامل التي تنتمي لفئة الكروس أوفر، لتصل إلى حوالي ألف وحدة شهريا شهريًا داخل أمريكا في شهر مارس، وبالتالي زادت تشكيلة فئات كيا نيرو المكهربة بنسبة 32 % مقارنة بسجل المبيعات الشهرية السابق عليه لشهر فبراير.