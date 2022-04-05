عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة تكشف عن أجندة لجنة الصحة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة

النائبة عبلة الألفى
النائبة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

كشفت النائبة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان عن الأجندة التشريعية للجنة الصحة بالبرلمان خلال اجتماعات اللجنة الفترة المقبلة.

وأشارت الألفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان من المقرر أن تناقش مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة أبو شقة بشان بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين ، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرر رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 أبريل المقبل.

جاء ذلك بعد الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من  وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، فلسفة مشروع القانون، والتي جاءت نتيجةً لما أفادت به شركة مصر للتأمين بعدم تمكنها من التغطية التأمينية لشركة مصر للطيران لرحلاتها من والى المطارات الروسية الأمر الذي ترتب عليها وقف تشغيل تلك الرحلات اعتبارًا من 2/3/2022 في ضوء العقوبات الصادرة من الاتحاد الأوروبي السابق الإشارة إليها.

وأكد أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص شركة مصر للطيران على إعادة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى المطارات الروسية طلبت الشركة الحصول على تغطية تأمينية بديلة من خلال شركات التأمين الروسية إلا أنها اعتذرت عن التعامل والتأمين على شركات الطيران غير الروسية في الوقت الراهن.

ولفت إلى أن الهدف تمكين شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل تلك الرحلات حال وقوع حادث لذا طلبت من الحكومة المصرية ان تضمن الوفاء بالتزامات الشركة من خلال الإذن لوزير المالية.

وتنص المادة الأولى على الإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من/ وإلى المطارات الروسية، في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية وتصدر بقرار منه.

وتنص المادة الثانية على: تقضي بسريان الضمان اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون وحتى عدول شركات التأمين وإعادة التأمين عن موقفها في عدم توفير تغطية تأمينية لرحلات مصر للطيران من / وإلى المطارات الروسية.

لجنة الصحة بالبرلمان النائبة أميرة أبو شقة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى الشركة القابضة لمصر للطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

ميار الببلاوي تنهار وتصرخ على الهواء بعد عرض مشهد تمثيل لها.. فيديو

البدري عن تعيين فينجادا: قيل لي عندنا شوية يوروهات لما تخلص هنمشيه

ترشيحاتنا

رئيس أوكرانيا يلقي خطابا أمام الاجتماع الطارئ لـ مجلس الأمن

رئيس أوكرانيا: أكثر من 300 مدني تعرضوا للتعذيب والقتل في بوتشا

حلمي بكر يطالب محمد رمضان وهيفاء وهبي بالتوقف عن الغناء.. فيديو

الصحة: لقاح كورونا أثناء الصيام لا يفطر استنادا لدار الإفتاء المصرية.. فيديو

رئيس أوكرانيا: روسيا تشن حملة كاذبة لإخفاء جرائمها في ماريوبول

وزيرة التضامن: نعمل على وجود قانون يعفي المسنين من رسوم وسائل المواصلات..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواشر مبروكة.. الحريرة تزين المائدة المغربية في الشهر الكريم

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

مكتوب عليا الحلقة 3.. سطو مسلح يجمع أكرم حسني مع حبيبته هنادي مهنا

تزوجت ابنها بالخطأ.. قصة فنانة بدأت حياتها بسجن والدها وهروبها من زوجها

فيديو

إعلانات ومسلسلات رمضان.. رقص ومشاهد مثيرة.. فيديو جراف

كيف يدخل من مات تاركا للصلاة في رمضان جهنم؟.. شاهد رد مبروك عطية

الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي .. ما القصة؟ “فيديوجراف”

الرجالة أقربلي من الستات ولا اتعمد الجرأة.. تصريحات مثيرة لـ إيناس الدغيدي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ