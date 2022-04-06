مصر... طريقة عمل حمام محشي فريك الطعم الأصلي

تشتهر ربة المنزل المصرية بمهارة إعدادها الكثير من الأصناف المتميزة على مائدة رمضان، وبالأخص الحمام، لذلك تقدم الشيف رباب جلال، طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي.

المقادير



ملعقتان الزيت

كوبان من الفريك

كوبان من المياه

قرفة مطحونة

ملح

بهارات مشكلة

حمام للحشو (٤ حمامات)

ملعقتان كبيرتان سمنة أو زيت للتحمير

ماء مغلي لسلق الحمام

حبهان وورق لاورا وملح وبهارات مشكلة لسلق الحمام

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات

دقيق وملح وخل لغسل الحمام

طماطم وخيار للتزيين

طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك

الأول الفريك



نحضر بصلة كبيرة ونقطعها مكعبات ونشوحها في حلة على النار في معلقتين زيت ونحط عليها قرفة وبهارات مشكلة وملح وبعدين نضيف لها الفريك (يكون منقوع في ماء مغلي لمدة نص ساعة) ونغسله ونصفيه.



نقلب الفريك قليلاً مع البصل ثم نضيف عليهم كوباين مياه ونتركه على نار عالية حتى يتشرب المياه كلها.



نأخد جزء من الفريك نضعه على جنب حتى يحشي به الحمام والباقي يمكنك تركه على نار هادئة إلى تمام النضج.

ثانيا الحمام



نحضر الحمام نغسله جيدًا وننظفه بملح ودقيق وثم الخل

نفصل الرقبة عن الجلد ونقطعها.

نفصل جلد البطن عن اللحم حتى نحشيه بالفريك مع مراعاة عدم قطع الجلد.

نحشى الرقبة بالفريك ويغطا طرفها بعود الأسنان الخشب وثم نحشى البطن ونترك فراغ حتى يأخذ الفريك حجمه مع النضج.

ونحشى أيضًا بين الجلد والبطن.



نقفل الحمام برجليها عن طريق إدخال الرجلين عكس بعض فى الفتحة الموجودة فى الحمام (هذه الطريقة لن تدخل مياه السلق ولا تخرج الفريك).

نسلق الحمام بعد الحشو في مياه مغلية فيها ورق لاورا وحبهان وبهارات لمدة (٢٠ - ٣٠ دقيقة)

يخرج الحمام من الشوربة ويحمر في معلقتين سمن أو زيت ويقدم بجانب الفريك الذى أعددناه من قبل