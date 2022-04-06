عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مصر... طريقة عمل حمام محشي فريك الطعم الأصلي

الحمام
الحمام

تشتهر ربة المنزل المصرية بمهارة إعدادها الكثير من الأصناف المتميزة على مائدة رمضان، وبالأخص الحمام، لذلك تقدم الشيف رباب جلال، طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي. 

txt

حسام موافي: تربية الحمام والقطط أحد أسباب حساسية الصدر

txt

"جوز الحمام".. سر أكلة مدحت شلبي قبل التعليق وعلاقتها بـ أم كلثوم

المقادير 


ملعقتان الزيت 
كوبان من الفريك 
كوبان من المياه
قرفة مطحونة
ملح 
بهارات مشكلة
حمام للحشو (٤ حمامات)
ملعقتان كبيرتان سمنة أو زيت للتحمير
ماء مغلي لسلق الحمام
حبهان وورق لاورا وملح وبهارات مشكلة لسلق الحمام 
بصلة كبيرة مقطعة مكعبات
دقيق وملح وخل لغسل الحمام
طماطم وخيار للتزيين

طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك

الأول الفريك 


نحضر بصلة كبيرة ونقطعها مكعبات ونشوحها في حلة على النار في معلقتين زيت ونحط عليها قرفة وبهارات مشكلة وملح وبعدين نضيف لها الفريك (يكون منقوع في ماء مغلي لمدة نص ساعة) ونغسله ونصفيه.

نقلب الفريك قليلاً مع البصل ثم نضيف عليهم كوباين مياه ونتركه على نار عالية حتى يتشرب المياه كلها.

نأخد جزء من الفريك نضعه على جنب حتى يحشي به الحمام والباقي يمكنك تركه على نار هادئة إلى تمام النضج.

ثانيا الحمام 


نحضر الحمام نغسله جيدًا وننظفه بملح ودقيق وثم الخل 
نفصل الرقبة عن الجلد ونقطعها.
نفصل جلد البطن عن اللحم حتى نحشيه بالفريك مع مراعاة عدم قطع الجلد.
نحشى الرقبة بالفريك ويغطا طرفها بعود الأسنان الخشب وثم نحشى البطن ونترك فراغ حتى يأخذ الفريك حجمه مع النضج.
ونحشى أيضًا بين الجلد والبطن.

نقفل الحمام برجليها عن طريق إدخال الرجلين عكس بعض فى الفتحة الموجودة  فى الحمام (هذه الطريقة لن تدخل مياه السلق ولا تخرج الفريك). 
نسلق الحمام بعد الحشو في مياه مغلية فيها ورق لاورا وحبهان وبهارات لمدة   (٢٠ - ٣٠ دقيقة) 

يخرج الحمام من الشوربة ويحمر في معلقتين سمن أو زيت ويقدم بجانب الفريك الذى أعددناه من قبل

الحمام طريقة عمل الحمام طريقة عمل الحمام المحشي طريقة عمل الحمام المحشى بالفريك health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

لماذا اضطرت «تعليم القاهرة» مخالفة مواعيد الامتحانات وكيف ردَّ الوزير؟ |القصة كاملة

ضربته على رأسه بـ حتة رخام.. إعترافات قاتل تاجر الخردة في الجيزة

السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه..عقوبة تهريب المخدرات إلى الخارج

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 6-4-2022

موضوعات متعلقة

احشوا الحمام رز.. الفريك يهدد مخزون القمح المحلي.. هل تصدق

بالفريك والأرز.. طريقة عمل الحمام المحشي بأسرار المحلات

طريقة عمل الحمام المحشي بالبرغل للشيف شربيني

طريقة عمل شوربة الحمام بالكريمة للشيف غادة جميل

ترشيحاتنا

تعرف على آلية إصدار الصكوك السيادية والحق في الأرباح بالقانون

الأكل السبب.. لماذا استقالت رئيسة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟ وما تداعياتها على بينيت؟

الصحة: انخفاض إصابات كورنا بنسبة 54%.. والوفيات بـ 45% الأسبوع الماضي

الذهب يتراجع أمام قوة الدولار | تفاصيل

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 9 درجات

طقس سادس أيام رمضان.. أتربة وأجواء شديدة الحرارة والعظمى 43 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

فيديو

حرمها المتشددون وأباحتها دار الإفتاء.. 8 أمور يباح للصائم فعلها “فيديوجراف”

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

جدل بسبب مسلسل فاتن أمل حربي.. وحقيقة حمل شيرين.. فيديو

حلمي بكر يكشف مفاجأة: شيرين عبد الوهاب حامل ولسة مطلقتش.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ