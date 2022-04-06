روسيا: الإعلام الغربي متواطئ في جريمة بوتشا.. ونظام كييف ارتكب المذبحة

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن موسكو تتهم وسائل الإعلام الغربية، ولا سيما وسائل الإعلام الأمريكية، بالتواطؤ في جريمة بوتشا الأوكرانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، في إفادة صحفية، إن “السياسيين الغربيين مسؤولون بشكل شخصي عن دعم الجريمة التي ارتكبها نظام كييف”.

وفقا لها، لم يحاولوا حتى التحقيق في ما حدث في بوتشا، وشرعوا على الفور في توجيه أصابع الاتهام إلى روسيا.

وقالت زاخاروفا: “هناك الكثير من الأدلة على براءة الجانب الروسي لدرجة أننا يجب أن نغلق هذا الموضوع”، مشيرة إلى أنه يجب تغيير الخطاب إلى “اتهام مباشر للنظام الأوكراني وكل من يساعدونه”.

وأكدت موسكو مرارًا وتكرارًا أنها تنظر إلى الوضع في مدينة بوتشا الأوكرانية على أنه “استفزاز” جديد أنشأته كييف خصيصًا لوسائل الإعلام الغربية.