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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا: تقييم صور الأقمار الصناعية لبوتشا يكشف حدوثها أثناء الوجود الروسي

مجزرة بوتشا
مجزرة بوتشا

قالت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن صور الأقمار الصناعية للجثث في بوتشا الأوكرانية لا يمكن أن تنكرها روسيا. 

وحسب قناة “العربية”، أوضحت الحكومة الألمانية أن تقييم مثل هذه الصور لمجزرة بوتشا تشير إلى أنها كانت أثناء الوجود الروسي بالمدينة. 

وفتحت السلطات الأوكرانية تحقيقا في جرائم حرب محتملة، بعد العثور على جثث متناثرة في الشوارع عقب انسحاب قوات روسية من مناطق محيطة بالعاصمة كييف.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كانت مدينتا بوتشا وإربين من المدن الأوكرانية التي تُعد رمزا للمقاومة منذ بداية الغزو الروسي، لكنهما تحولتا إلى مرادف لأخطر الانتهاكات التي شهدتها الحرب الدائرة في البلاد.

وقالت السلطات الأوكرانية إنها عثرت على 410 جثث لمدنيين حتى الآن في مناطق حول كييف.

ولاذ الكثير من المدنيين بالفرار من المدينة، لكنهم خلفوا وراءهم عددا من السكان الذين كانوا يحاولون تجنب القوات الروسية. وكان ذلك في الفترة التي كانت فيها القوات الروسية تمشط المنطقة منزلا منزلا.

وجمعت منظمة هيومن رايتس ووتش أدلة على جرائم الحرب المزعومة في بوتشا وغيرها من المدن الأوكرانية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.

 ونشرت المنظمة تقريرها في هذا الشأن في الثالث من إبريل الجاري، وهو التقرير الذي وثق رواية الأحداث التي شهدتها بوتشا في الرابع من مارس الماضي التي تتضمن أن جنودا روسيين في ذلك اليوم "أجبروا خمسة رجال على الركوع على جانب الطريق ورفع قمصانهم لتغطي رؤوسهم ثم أطلقوا على هؤلاء الرجال في مؤخرة الرأس، والتي أدانتها دول غربية عديدة، مؤكدة أن ما فعلته موسكو بمثابة جريمة حرب. 

روسيا المانيا الاقمار الصناعية القوات الروسية جرائم حرب بوتشا

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