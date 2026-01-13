ساهم فى استقرار الأسواق.. الفلاحين تزف بشري سارة عن أسعار الخضراوات والفاكهة

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن العام الماضي شهد دعمًا غير مسبوق للمزارعين من قبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، وهو ما انعكس بشكل واضح على زيادة الإنتاج الزراعي ووفرة أغلب السلع، خاصة الخضر والفاكهة، حيث تجاوز حجم الإنتاج الحالي أكثر من 35 مليون طن، الأمر الذي ساهم في استقرار الأسواق وتوافر المنتجات للمواطنين.



وأضاف أبو صدام خلال بيان له أن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وتقاوي ومبيدات، إلى جانب حل تذليل العديد من المعوقات التي كانت تواجه المزارعين، أحدث حالة من الرضا العام داخل القطاع الزراعي، مشيدًا بدور القوافل الإرشادية التي أصبحت متواجدة داخل الحقول والمزارع لتقديم الدعم الفني والتوصيات الإرشادية، فضلًا عن قوافل مكافحة الآفات الزراعية التي تقدم حلولًا عاجلة وسريعة للمشكلات الطارئة.



وأكد نقيب الفلاحين أن وزير الزراعة الحالي يتميز بـالتواصل المباشر والاستجابة السريعة لشكاوى المزارعين، مشيرًا إلى أن هذا النهج ليس جديدًا عليه، حيث كان له بصمة واضحة في دعم الفلاحين منذ توليه رئاسة البنك الزراعي المصري، من خلال تقديم تسهيلات بنكية للمزارعين وإسقاط الديون المتعثرة ومن خلال فتح قنوات تواصل مع المهتمين بالزراعة، والعمل الميداني المكثف، والقيام بزيارات دورية للمحافظات لمتابعة المشكلات على أرض الواقع.



وأوضح أبو صدام أن الوزير يتعامل بشفافية مع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ولا يتهاون في الدفاع عن حقوق المزارعين، وهو ما خلق فرصة حقيقية لإصلاح وتطوير منظومة العمل داخل وزارة الزراعة، وتحقيق قدر من الانضباط المؤسسي.



وفي المقابل، شدد نقيب الفلاحين على أهمية استكمال هذا الأداء الإيجابي من خلال تعيين مسؤول واضح لكل محصول لمتابعة الموقف الإنتاجي والتسويقي طوال الموسم، مع تشكيل لجان متابعة تعمل باستمرارية، بما يضمن عدم تكرار الأزمات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من جهود الدولة في دعم الفلاح المصري.