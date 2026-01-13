قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن: نحترم منتخب السنغال ونحن أبطال أفريقيا 7 مرات
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض الزمالك بأكتوبر
مصر تستقبل مليار يورو دعمًا للمرحلة الثانية ضمن آلية دعم الموازنة MFA الخميس القادم
في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا
وزير الخارجية يتفق مع نظيره الألماني على تعزيز الشراكة الثنائية
جنوح مركب بكورنيش محطة الرمل في الإسكندرية بسبب الرياح
أبو الغيط: العالم يعيش حالة اضطراب سياسي واقتصادي وتراجع للقانون الدولي
عمرو أديب يعلن مفاجأة جديدة بخصوص شيرين عبد الوهاب
العراق يدين العدوان الصهيوني على المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية ويؤكد دعم فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار عاجل لحل مشكلات متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لتعيين المعلمين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه في إطار الحرص على الصالح العام للمعلمين المساعدين وحل مشكلات متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم ، فقد تقرر قبول أحد الشهادات التالية :

- شهادة برنامج التحول الرقمي التي تصدرها الجامعات المصرية
-شهادات ICdl بكافة أنواعها
- الدورة التدريبية AITC التي تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات
- شهادة IC3 Plus
-شهادة IC3 
-شهادة MICI والتي تصدرها MKCL
-الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات ضمن ملف التقدم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم 

وعلى جانب آخر كانت قد قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين فتح باب التقديم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل ( التسكين) على وظائف المعلمين عبر موقع بيانات كادر المعلم اعتبارا من 18 يناير 2026 حتى 28 مايو 2026 للفئات التالية :

  •  الشاغلون لوظائف تعليمية قبل صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 (حاصل على الدرجة المالية الثالثة في 21 ديسمبر 2022 وما قبلها الذين لم يسبق لهم النقل والتسكين على وظائف المعلمين
  •  الشاغلون لوظائف تعليمية بعد صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 الذين امضى كلا منهم سنتين على الأقل في تعيينه (حاصل على الدرجة المالية الثالثة في 21 ديسمبر 2022 وماقبلها ولم يسبق لهم النقل ( التسكين) إلى وظائف المعلمين على أن يكونوا من خريجي كليات التربية أو حاصلين على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة إلى شهادة دبلوم عام في التربية ، ويستثنى من شرط التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية او ليسانس الاداب قسمي علم النفس والاجتماع اذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الاجراءات اللازمة لنقل (التسكين) شاغلي وظائف التعليم إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها وذلك وفقا للمادة رقم 72  من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدلة بالقانون رقم 92 لسنة 2012 والمعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2019.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على مراعاة أن يكون المتقدم للتسجيل على رأس العمل أو أجازة مرضية للمرضي بمرض مزمن طبقا للكتاب الدوري رقم 22 والصادر من وزير التربية والتعليم بتاريخ 25 أكتوبر 2015 شريطة حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شئون العاملين بالمديرية بقيامهم بإجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف الاجر مؤيدا بالمستندات الطبية الدالة على مرضهم والمعتمدة من الجهات الحكومية المختصة ، ومسجل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات ( اجازة مرضي بأجر كامل - اجازة كرضي بنصف الأجر) ولا يجوز تسجيل المعار أو المرخص له اجازة بدون اجر إلا بعد عودته من الاعارة أو الإجازة. 

الأكاديمية المهنية للمعلمين الأكاديمية المهنية شهادة الصلاحية الصلاحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

ترشيحاتنا

دعاء النبي ليلة الإسراء والمعراج

ذكرى الإسراء والمعراج.. دعاء النبي الذي جبر به الخاطر

دار الإفتاء

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وموالد آل البيت؟ .. دار الإفتاء تجيب

الدكتور رضا الدقيقي، أستاذ العقيدة والفلسفة

قضايا فكرية معاصرة.. محاضرة لأئمة باكستان بمنظمة خريجي الأزهر

بالصور

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تجاهلت مرض والدتها .. صور نيو لوك لـ ابنة شيرين في صالون مصفف الشعر

تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد