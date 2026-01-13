قرار عاجل لحل مشكلات متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لتعيين المعلمين

أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه في إطار الحرص على الصالح العام للمعلمين المساعدين وحل مشكلات متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم ، فقد تقرر قبول أحد الشهادات التالية :

- شهادة برنامج التحول الرقمي التي تصدرها الجامعات المصرية

-شهادات ICdl بكافة أنواعها

- الدورة التدريبية AITC التي تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات

- شهادة IC3 Plus

-شهادة IC3

-شهادة MICI والتي تصدرها MKCL

-الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات ضمن ملف التقدم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم

وعلى جانب آخر كانت قد قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين فتح باب التقديم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل ( التسكين) على وظائف المعلمين عبر موقع بيانات كادر المعلم اعتبارا من 18 يناير 2026 حتى 28 مايو 2026 للفئات التالية :

الشاغلون لوظائف تعليمية قبل صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 (حاصل على الدرجة المالية الثالثة في 21 ديسمبر 2022 وما قبلها الذين لم يسبق لهم النقل والتسكين على وظائف المعلمين

الشاغلون لوظائف تعليمية بعد صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 الذين امضى كلا منهم سنتين على الأقل في تعيينه (حاصل على الدرجة المالية الثالثة في 21 ديسمبر 2022 وماقبلها ولم يسبق لهم النقل ( التسكين) إلى وظائف المعلمين على أن يكونوا من خريجي كليات التربية أو حاصلين على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة إلى شهادة دبلوم عام في التربية ، ويستثنى من شرط التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية او ليسانس الاداب قسمي علم النفس والاجتماع اذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الاجراءات اللازمة لنقل (التسكين) شاغلي وظائف التعليم إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها وذلك وفقا للمادة رقم 72 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدلة بالقانون رقم 92 لسنة 2012 والمعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2019.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على مراعاة أن يكون المتقدم للتسجيل على رأس العمل أو أجازة مرضية للمرضي بمرض مزمن طبقا للكتاب الدوري رقم 22 والصادر من وزير التربية والتعليم بتاريخ 25 أكتوبر 2015 شريطة حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شئون العاملين بالمديرية بقيامهم بإجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف الاجر مؤيدا بالمستندات الطبية الدالة على مرضهم والمعتمدة من الجهات الحكومية المختصة ، ومسجل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات ( اجازة مرضي بأجر كامل - اجازة كرضي بنصف الأجر) ولا يجوز تسجيل المعار أو المرخص له اجازة بدون اجر إلا بعد عودته من الاعارة أو الإجازة.