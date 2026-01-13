السبت القادم .. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالجيزة

تشهد مدارس محافظة الجيزة، صباح يوم السبت المقبل الموافق 17 يناير، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية.

ويبدأماراثون الامتحانات، وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لضمان انتظام اللجان وسير الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة.

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية كما يلي:

- السبت 17 يناير 2026: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

- الأحد 18 يناير 2026: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 20 يناير 2026: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

- الأربعاء 21 يناير 2026: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

- الخميس 22 يناير 2026: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وأنهت الإدارات التعليمية بالجيزة، استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، حيث أعلنت عقد الاختبارات وفق نظام البوكليت، والذي يدمج ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة معًا فى كراسة واحدة مع ترك مساحة فارغة أسفل كل سؤال للإجابة، حيث يجيب الطالب مباشرة في نفس الصفحة التي تحتوي على الأسئلة المطبوعة.

وأكدت الإدارات التعليمية أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول تشمل جزئيات المنهج الدراسى بأكمله دون حذف أو تخفيف، حيث تم وضع الأسئلة تشمل كل الموضوعات الدراسية التى أدى فيها الطلاب التقييمات الشهرية و الأسبوعية.

وحددت ضوابط الأسئلة بحيث تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسى المستهدف وموزعة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها، وتغطى مستويات الصعوبة المختلفة للتمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب، وتتدرج فيها الأسئلة من الأسهل إلى الأصعب.

وأشارت إلى أنه مخصص للامتحانات 140 درجة بلا درجات أعمال سنة، وهذه الدرجات مخصصة لمواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية.