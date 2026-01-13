قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن: نحترم منتخب السنغال ونحن أبطال أفريقيا 7 مرات
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض الزمالك بأكتوبر
مصر تستقبل مليار يورو دعمًا للمرحلة الثانية ضمن آلية دعم الموازنة MFA الخميس القادم
في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا
وزير الخارجية يتفق مع نظيره الألماني على تعزيز الشراكة الثنائية
جنوح مركب بكورنيش محطة الرمل في الإسكندرية بسبب الرياح
أبو الغيط: العالم يعيش حالة اضطراب سياسي واقتصادي وتراجع للقانون الدولي
عمرو أديب يعلن مفاجأة جديدة بخصوص شيرين عبد الوهاب
العراق يدين العدوان الصهيوني على المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية ويؤكد دعم فلسطين
محافظات

السبت القادم .. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالجيزة

أحمد زهران

تشهد مدارس محافظة الجيزة، صباح يوم  السبت المقبل الموافق 17 يناير، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية.

ويبدأماراثون الامتحانات، وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لضمان انتظام اللجان وسير الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة.

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية كما يلي:

- السبت 17 يناير 2026: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

- الأحد 18 يناير 2026: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 20 يناير 2026: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

- الأربعاء 21 يناير 2026: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

- الخميس 22 يناير 2026: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وأنهت الإدارات التعليمية بالجيزة، استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، حيث أعلنت عقد الاختبارات وفق نظام البوكليت، والذي يدمج ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة معًا فى كراسة واحدة مع ترك مساحة فارغة أسفل كل سؤال للإجابة، حيث يجيب الطالب مباشرة في نفس الصفحة التي تحتوي على الأسئلة المطبوعة.

وأكدت الإدارات التعليمية أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول تشمل جزئيات المنهج الدراسى بأكمله دون حذف أو تخفيف، حيث تم وضع الأسئلة تشمل كل الموضوعات الدراسية التى أدى فيها الطلاب التقييمات الشهرية و الأسبوعية.

وحددت ضوابط الأسئلة بحيث تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسى المستهدف وموزعة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها، وتغطى مستويات الصعوبة المختلفة للتمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب، وتتدرج فيها الأسئلة من الأسهل إلى الأصعب.

وأشارت إلى أنه مخصص للامتحانات 140 درجة بلا درجات أعمال سنة، وهذه الدرجات مخصصة لمواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية.

محافظة الجيزة طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية اللغة العربية

