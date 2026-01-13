محافظ الجيزة يلتقي وفدا من المستثمرين الصينيين لبحث تعزيز التعاون

التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، اليوم وفد من رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الصين، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الصناعات الحديدية التكاملية بالمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بمركز ومدينة الصف، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي وجذب المزيد الاستثمارات .

وأكد المهندس عادل النجار ، خلال اللقاء أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وتعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تيسير الإجراءات وتقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين.

وأشار المحافظ، إلى أن المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد تُعد من المناطق الواعدة والصاعدة ، ومن المتوقع أن تشهد طفرة صناعية كبيرة خلال المرحلة المقبلة لما تتمتع به من مقومات وموقع متميز وبنية أساسية مؤهلة لاستقبال المشروعات الكبرى.

وأضاف المحافظ، أن الدولة لا تدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم اللازمة لإنجاح المشروع، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية، للدفع بسرعة إنهاء الإجراءات، نظرًا لأهمية المشروع في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي وتحقيق قيمة مضافة للصناعة الوطنية.

ومن جانبهم، أعرب المستثمرون الصينيون عن تطلعهم للتعاون مع الدولة المصرية مؤكدين أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورات اقتصادية وصناعية ملحوظة، مع توفير مناخ ملائم ومحفز للاستثمار.

وأشاروا إلى أن المشروع يمثل المرحلة الأولى من خطة توسعية وسيتم تنفيذه وفق أعلى المعايير التكنولوجية والبيئية العالمية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، إلى جانب المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي نائب المحافظ و محمود فوزي رئيس جهاز الأشراف على المناطق الصناعية والأستثمارية ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، والمهندس عبدالله حسين رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد ، وهشام الجندي نائب رئيس الجهاز.