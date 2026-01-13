قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن: نحترم منتخب السنغال ونحن أبطال أفريقيا 7 مرات
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض الزمالك بأكتوبر
مصر تستقبل مليار يورو دعمًا للمرحلة الثانية ضمن آلية دعم الموازنة MFA الخميس القادم
في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا
وزير الخارجية يتفق مع نظيره الألماني على تعزيز الشراكة الثنائية
جنوح مركب بكورنيش محطة الرمل في الإسكندرية بسبب الرياح
أبو الغيط: العالم يعيش حالة اضطراب سياسي واقتصادي وتراجع للقانون الدولي
عمرو أديب يعلن مفاجأة جديدة بخصوص شيرين عبد الوهاب
العراق يدين العدوان الصهيوني على المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية ويؤكد دعم فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يلتقي وفدا من المستثمرين الصينيين لبحث تعزيز التعاون

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، اليوم وفد من رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الصين، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الصناعات الحديدية التكاملية بالمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بمركز ومدينة الصف، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي وجذب المزيد الاستثمارات .

وأكد المهندس عادل النجار ، خلال اللقاء أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وتعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تيسير الإجراءات وتقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين.

وأشار المحافظ، إلى أن المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد تُعد من المناطق الواعدة والصاعدة ، ومن المتوقع أن تشهد طفرة صناعية كبيرة خلال المرحلة المقبلة لما تتمتع به من مقومات وموقع متميز وبنية أساسية مؤهلة لاستقبال المشروعات الكبرى.

وأضاف المحافظ، أن الدولة لا تدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم اللازمة لإنجاح المشروع، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية، للدفع بسرعة إنهاء الإجراءات، نظرًا لأهمية المشروع في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي وتحقيق قيمة مضافة للصناعة الوطنية.

ومن جانبهم، أعرب المستثمرون الصينيون عن تطلعهم للتعاون مع الدولة المصرية مؤكدين أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورات اقتصادية وصناعية ملحوظة، مع توفير مناخ ملائم ومحفز للاستثمار.

وأشاروا إلى أن المشروع يمثل المرحلة الأولى من خطة توسعية وسيتم تنفيذه وفق أعلى المعايير التكنولوجية والبيئية العالمية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، إلى جانب المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي نائب المحافظ و محمود فوزي رئيس جهاز الأشراف على المناطق الصناعية والأستثمارية ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، والمهندس عبدالله حسين رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد ، وهشام الجندي نائب رئيس الجهاز.

دولة الصين الصناعات الحديدية مدينة الصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

ترشيحاتنا

الأطفال

التقلبات الجوية تهدد صحة الأطفال.. طبيب يوضح طرق الوقاية

تنظيف الكنب

عيالك أشقيا.. طريقة تنظيف الكنب من بقع الحبر

التدخين

تحذير .. 17 نوع سرطان يصيبك بسبب التدخين

بالصور

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تجاهلت مرض والدتها .. صور نيو لوك لـ ابنة شيرين في صالون مصفف الشعر

تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد