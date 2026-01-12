محافظ الجيزة يهنئ المستشار هشام بدوي لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب ووكيليه ونواب المحافظة بالبرلمان

هنّأ المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب مع انطلاق دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الوطنية ودعم مكانة المجلس وتعزيز دوره التشريعي والرقابي.

كما هنّأ محافظ الجيزة الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش لاختيارهما وكيلي مجلس النواب، متمنيًا لهما النجاح في أداء مهامهما بما يخدم الصالح العام ويدعم العمل البرلماني.

وفي السياق ذاته هنّأ المهندس عادل النجار نواب محافظة الجيزة بالمجلس متمنيًا لهم التوفيق في أداء دورهم والتعاون البنّاء مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

وأكد محافظ الجيزة حرص المحافظة على استمرار التنسيق والتكامل مع مجلس النواب بما يحقق الصالح العام ويعزز جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.