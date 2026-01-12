نائب محافظ الجيزة تتسلّم دليل الهوية البصرية للمحافظة وتبحث تعزيز التعاون مع جامعة القاهرة

تسلّمت اليوم هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة دليل الهوية البصرية لمحافظة الجيزة من الدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتعزيز أوجه التعاون المؤسسي بين محافظة الجيزة والجهات الأكاديمية وعلي رأسها جامعة القاهرة لما تمتلكه من خبرات عريقة.

وخلال اللقاء تم بحث ومناقشة عدد من الملفات المشتركة بين محافظة الجيزة وجامعة القاهرة، وسبل دعم التعاون المشترك في عدد من المجالات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت نائب المحافظ أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية لجامعة القاهرة في دعم خطط المحافظة التنموية مشيدةً بالتعاون المثمر بين الجانبين والذي يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات التعليمية والبحثية.

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة الجيزة لتطبيق معايير الهوية البصرية وتوحيد الشكل المؤسسي، بما يسهم في تحسين الصورة الذهنية للمحافظة وتعزيز التواصل مع المواطنين.