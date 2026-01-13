محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

كشف الفنان محسن محيي الدين، لأول مرة، كواليس وأسباب اعتزال زوجته الوسط الفني، وذلك خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري.

وأوضح محسن محي الدين أن زوجته شعرت بالاكتفاء بما قدمته من أعمال فنية خلال مسيرتها، مؤكدة أن مهنة التمثيل تتطلب ساعات تصوير طويلة وضغوطًا مستمرة، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار الاعتزال عن قناعة تامة.

وأضاف أن زوجته قررت الابتعاد نهائيًا عن الفن ووسائل التواصل الاجتماعي والأضواء، مفضلة التفرغ لحياتها الأسرية والاهتمام بالعبادة، مشيرًا إلى أنه يحترم قرارها ويدعمه بشكل كامل.

وأكد محيي الدين أن هذا القرار جاء بدافع شخصي ورغبة في حياة أكثر هدوءًا واستقرارًا، بعيدًا عن صخب الشهرة ومتطلباتها، متمنيًا لها التوفيق والراحة في اختيارها.

