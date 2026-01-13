قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل

إسراء صبري

في إنجاز صحي تاريخي يعكس تحولا جذريا في خريطة الرعاية الطبية، أعلنت وزارة الصحة أن مصر نجحت في تحقيق سبق عالمي بالقضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي «سي»، لتتوج جهودها بالحصول على الإشهاد الذهبي من منظمة الصحة العالمية، بعد سنوات من العمل المكثف والمبادرات الصحية الشاملة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت حصول مصر على الإشهاد الذهبي، لتصبح أول دولة في العالم تنجح في مسار التغلب على فيروس التهاب الكبد الوبائي «سي»، في إنجاز صحي غير مسبوق يعكس جهود الدولة المستمرة في تطوير المنظومة الصحية.

إنجاز عالمي بعد سنوات من المعاناة

وأوضح عبد الغفار، خلال حواره على القناة الأولى، أن مصر كانت في عام 2014 من بين أعلى دول العالم من حيث معدلات الإصابة بفيروس سي، إلا أنها استطاعت خلال أقل من عقد أن تتحول من دولة تعاني من انتشار المرض إلى نموذج عالمي ناجح في القضاء عليه، بالحصول على الإشهاد الذهبي عام 2023.

إرادة سياسية ودعم رئاسي

وقال إن هذا الإنجاز تحقق بفضل إرادة سياسية قوية وضعت صحة المواطن على رأس أولويات الدولة، مؤكدًا أن القضاء على فيروس سي كان هدفًا استراتيجيًا جرى تنفيذه من خلال خطط واضحة ومتكاملة، أبرزها إطلاق مبادرة «100 مليون صحة».

«100 مليون صحة».. أكبر مسح طبي في العالم

وأكد أن مبادرة «100 مليون صحة» تُعد واحدة من أكبر المسوح الطبية على مستوى العالم، حيث شملت إجراء فحوصات طبية لنحو 63 مليون مواطن في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تقديم العلاج المجاني لنحو 4 ملايين شخص مصاب بفيروس سي.

المبادرة مستمرة لرصد الأمراض المزمنة

وشدد على أن مبادرة «100 مليون صحة» لم تتوقف، ولا تزال مستمرة في أداء دورها، من خلال الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ومتابعة الحالة الصحية للمواطنين، بما يسهم في الوقاية والعلاج وتحسين جودة الحياة.

نموذج صحي يحتذى به عالميًا

وشدد على أن تجربة مصر في القضاء على فيروس سي أصبحت نموذجًا عالميًا يحتذى به، يعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات الصحية الكبرى من خلال التخطيط السليم والتكامل بين مؤسسات الدولة.

