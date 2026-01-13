إنجازات ضخمة لتحسين جودة الخدمة.. وتحذير عاجل من تطبيقات الذكاء الاصطناعي | رسائل مهمة من الصحة

تحسين جودة الخدمات الصحية.. شعار رفعته وزارة الصحة والسكان وعكفت على تطوير المنظومة الصحية وتطبيق التأمين الصحي الشامل في كافة محافظات الجمهورية .

الإشهاد الذهبي بالتغلب على فيروس سي

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر أول دولة في العالم تحصل على الإشهاد الذهبي في مسار التغلب على فيروس سي .

وقال حسام عبد الغفار في حواره على القناة الاولى، :" في 2014 كانت مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم في معدلات الإصابة بفيروس سي ـما في 2023 مصر حصلت على الإشهاد الذهبي على مستوى العالم في مسار القضاء على فيروس سي".

وتابع حسام عبد الغفار : كان هناك إرادة سياسية قوية من اجل توفير الخدمات الصحية للمواطن والقضاء على فيروس سي وهذا الامر بدأ بمبادرة 100 مليون صحة ".

وأكمل حسام عبد الغفار :" 100 مليون صحة واحدة من اكبر المسوح الطبية على مستوى لعالم وتتم إجراء مسح طبي لـ 63 مليون مواطن في مصر وتم تقديم علاج لـ 4 مليون شخص".

وتابع حسام عبد الغفار :" 100 مليون صحة مستمرة ولم تتوقف للكشف عن الامراض المزمنة".

الصحة والتعليم على رأس الاولويات

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الصحة والتعليم على رأس أولويات الدولة المصرية وهذا ما يؤكد عليه الرئيس السيسي.

وقال حسام عبد الغفار ، :" المواطن يسعى للحصول على خدمات طبية جيدة ويحصل على تعليم جيد للغاية "، مضيفا:" الرئيس السيسي والحكومة يحرصون على تطوير المنظومة الصحية بشكل مستمر ".

وتابع حسام عبد الغفار :" الصحة لا تعني العلاج من المرض فقط لكن الصحة هي حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي "، مضيفا:" منظومة الصحة حول العالم تتكون من متلقي الخدمة ومقدمها والمنشآة والقوانين والقواعد الحاكمة ".

واكمل حسام عبد الغفار :"على المواطن ان يحصل على نظام غذائي صحي ويحصل على أسلوب حياة صحي وتتواجد علاقة صحية بينه وبين المجتمع والبيئة المحيطة به ".

ولفت حسام عبد الغفار :" الحياة الكريمة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها توفير حياة كريمة من الناحية النفسية والبدينة والاجتماعية وهذا السبب في استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ".

التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت في 6 محافظات بالمرحلة الأولى وتم البدء في محافظات المرحلة الثانية بـ 5 محافظات .

وقال حسام عبد الغفار ، :" التغطية التأمينية في الـ 6 محافظات الأولى كانت لحوالي 5.5 مليون مواطن والتغطية التأمينية في محافظات المرحلة الثانية تصل لـ 12.5 مليون مواطن ولو دخلت الإسكندرية مع محافظات المرحلة الثانية تصل التغطية التأمينية لـ 18 مليون مواطن ".

وتابع حسام عبد الغفار :" في نهاية الربع الأول من 2026 سوف يبدأ البدء التجريبي للمنظومة التامين الصحي الشامل في محافظة المنيا ".

واكمل حسام عبد الغفار : تكلفة المرحلة الأولى من منومة التامين الصحي الشامل حوالي 54 مليار جينه وتكلفة المرحلة الثانية تقدر بـ 143 مليار جنيه".

ولفت حسام عبد الغفار :" بالتوازي مع تنفيذ منظومة التامين الصحي الشامل تقوم وزارة الصحة بالعمل على تطوير الخدمات الصحية في مختلف المحافظات التي لم يدخلها التأمين الصحي الشامل ".

تحذير عاجل من الصحة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص ضار وقد يؤدي إلى فقدان الأرواح.

وقال حسام عبد الغفار في حواره على القناة الاولى، :" لا يوجد ما يسمى بالتشخيص من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي ".

وتابع حسام عبد الغفار :" يمكن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تحسين دقة التشخيص عند مقدمة الخدمة الطبية وتحقيق السرعة والدقة ".

واكمل حسام عبد الغفار :" لا يجب ان يقوم المريض بالاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتشخيص والكشف الإكلينيكي يكون من خلال طبيب مختص ".