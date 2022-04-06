بعد اجراءها عمليه بسبب انفجار بالمعدة.. أحمد خالد أمين يوجه رسالة لجمهوره

توجه المخرج أحمد خالد امين بالشكر لكل من اطمأن عليه بعد خضوعه لعملية ثقب في الاثني عشر بسبب انفجار قرحة في المعدة.

وكتب "أمين" عبر حسابه على فيسبوك":الف مليون شكر بجد لكل الاصدقاء والزملاء والحبايب كلهم فرحتوني وحسيت بدعم حقيقي انا الحمد لله احسن بفضل الله وبفضل مساندة والدعم النفسي.

وتابع بشكر كل الناس بجد وربنا يسلمكم من اي شر او مرض وبشكر السيد النقيب مسعد فودة الاب والاخ الكبير وبشكر جدا اللواء مجدي عبد الغفار على اهتمامه ودعمه الف شكر حقيقي.



وكان قد طمأن المخرج أحمد خالد أمين جمهوره عليه بعد تعرضه لوعكة صحية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب: "الحمد لله والشكر لله ربنا كبير اوي علشان ابقي بكتب دلوقتي بأيدي وفايق كده ده بفضل ربنا وتسخير عباده الصالحين.. انا عملت عمليه كبيرة بس الحمد لله عدت على خير وهخرج من المستشفى خلال أيام..عملية ثقب في الاثني عشر بسبب انفجار قرحة في المعدة العادات السيئة يا جماعه بطلوها ارجوكم افطروا واشربوا ماية.. الصحة كنز لا يفني".