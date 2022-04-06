محافظ قنا يتناول إفطار رمضان مع الأطفال الأيتام

على هامش الاحتفال بـ يوم اليتيم..

شارك اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الأطفال الأيتام الإفطار الجماعى، الذى نظمته جمعية الأورمان، بنادى قنا الاجتماعى، على هامش الاحتفال بيوم اليتيم العربى والذى يقام فى الأسبوع الأول من شهر أبريل.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة و حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا ، وجابر محمد، مدير جمعية الأورمان بقنا ولفيف من الأطفال الأيتام .



تخلل الاحتفال فقرات ترفيهية لرسم الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال الأيتام، كما تم توزيع الملابس والهدايا على 50 طفل يتيم، و تكريم 10 طلاب متفوقين من الأيتام، وتقديم الدعم لـ 5 عرائس من الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، بالإضافة لتكريم أم مثالية.

هنأ محافظ قنا ، الأطفال الأيتام بحلول شهر رمضان المبارك و تبادل الحديث معهم للاطمئنان على حسن معاملتهم في دور الرعاية التى ينتمون إليها ومدى جودة الخدمات المقدمة لهم، معرباً عن سعادته للمشاركة فى هذا الحفل.

وأضاف الداودى، بأن القيادة السياسية حريصه على توفير الدعم المادي والمعنوي لكافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ترعى الأيتام من أجل دمجهم فى المجتمع، وتوفير فرص حياة كريمة أفضل لهم، مؤكداً أن باب المحافظة مفتوح لحل أية مشكلات تواجه أبنائنا الأيتام وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لهم .

و أوضح حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بـ قنا ، بأن الاحتفال بيوم اليتيم أصبح شعور و واجب وجدانی و عمل يسعى الجميع للمشاركة فيه، سواء أفراد أو شركات أو مؤسسات مجتمعية، تحت رعاية محافظ قنا الأب الروحي لأبنائه من ايتام المحافظة، و بمشاركة مؤسسة الأورمان التي لا نغفل دورها في فاعليات هذا اليوم وما تقدمة لأبنائنا الأيتام من هدايا سواء نقدية أو عينية لرسم البهجة على وجوههم .

وتابع عثمان ، كما لا ننسى الدور المجتمعى لمديرية التضامن الاجتماعى، فى ضوء سياستها وبرامجها لرعاية تلك الفئة لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم ودمجهم بمجتمعاتنا تنفيذا لتوجيهات محافظ قنا ، بشأن رعايتهم وإدراجهم بمنظومة الحماية الاجتماعية التي تتبنها الدولة لكفالتهم من خلال محاور مجتمعية مختلفة مثل "تجهيز عرائس - إتمام زواج - مساعدات مالية - مساعدات تعليمية - مساعدات مرضية - أجهزة تعويضية".

و قدم مدير جمعية الأورمان، الشكر لمحافظ قنا على ما يقدمه من دعم لكافة الجمعيات الأهلية ودور الرعاية التي ترعى الأيتام بالمحافظة، لافتاً إلى أن الجمعية استهدفت خلال شهر رمضان المبارك توفير المواد الغذائية لـ 6500 اسرة فقيرة من الارامل والمطلقات و محدودي الدخل، وذلك بخلاف المساعدات الاخرى مثل القوافل الطبية واجراء عمليات القلب وتركيب سماعات وتوفير اطراف صناعية، بالإضافة إلى توصيل المياه لغير القادرين وتقديم الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر، مضيفاً بأن تنظيم الإفطار الجماعي للأطفال الأيتام يهدف إلى إدخال البهجة عليهم ومشاركتهم الأجواء الرمضانية المباركة.

إفطار الأورمان بقنا

إفطار الأورمان بقنا

إفطار الأورمان بقنا

إفطار الأورمان بقنا

إفطار الأورمان بقنا

إفطار الأورمان بقنا

إفطار الأورمان بقنا

إفطار الأورمان بقنا