ضغوطات نفسية.. كاهن ينهي حياته داخل إحدى الكنائس السورية

كشفت وزارة الداخلية السورية أن الخوري جورج رفيق حوش أطلق النار على نفسه اليوم في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في اللاذقية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه ورد إخطار إلى قسم شرطة الشيخ ضاهر في اللاذقية حول إقدام الكاهن جورج رفيق حوش تولد 1956 على إطلاق النار على نفسه بـ كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس وعلى الفور تم إرسال دورية من القسم والأدلة الجنائية وعند وصولهم للمكان شوهد الخوري جالساً على كرسي بالكاتدرائية ومصاباً بطلق ناري في الصدر والمسدس ملقى على الأرض بجواره.

وأشارت الوزارة إلى أن هيئة الكشف الطبي والقضائي حضرت إلى مكان الحادث وتبين أن سبب الوفاة صدمة رضية نازفة تالية لطلق ناري نافذ بالصدر باتجاه الظهر.

ولفتت الوزارة إلى أنه من خلال التحقيق بإشراف قائد شرطة محافظة اللاذقية تبين إقدام الكاهن على إطلاق النار على نفسه من مسدسه الخاص عيار 7.5 مم بسبب ضغوطات نفسية واجتماعية حيث عثر بحوزته على قصاصات ورقية مكتوبة بخط يده تؤكد ذلك.

من جهتها أصدرت إيبارشية اللاذقية وتوابعها للروم الأرثوذكس بياناً حول الحادثة جاء فيه “إن الخوري جورج رفيق حوش أنهى حياته مساء اليوم وذلك بإطلاق النار على نفسه داخل كاتدرائية القديس جاورجيوس وقد أتى هذا التصرف المستغرب نتيجة ضغوطات نفسية واجتماعية متراكمة.. ونلتمس من جميع أبنائنا المؤمنين أن يقاربوا هذا الحادث المؤلم بروح الصلاة إلى أن تستكمل كافة الإجراءات القانونية ويتم الدفن.