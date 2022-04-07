أبرز 5 تصريحات لـ سهام جلال سيطرت على السوشيال ميديا

أبرز تصريحات سهام جلال في برنامج كلام الناس في رمضان:

مشهدي مع السقا عملي مشكلة مع خطيبي وهنيدي أنقذني

وتكشف عن أجرها بفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

كنت هعمل دور غادة عادل بصعيدي في الجامعة الأمريكية.. واستبعدوني علشان أطول من هنيدي

أبويا تاجر خردة واتجوز 5 مرات وعقدني من الجواز

طلبت من أمير كرارة أمثل معاه قالي حاضر وبعدها تجاهلني

كشفت الفنانة سهام جلال، تفاصيل دورها في فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية، مؤكده أن هناك مشهد لها في الفيلم كاد ان يتسبب في فسخ خطوبتي.

وقالت سهام جلال، في برنامج كلام الناس في رمضان، من تقديم ياسمين علي، ومذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأربعاء، إن خطيبي جيه علشان يشوف العرض الخاص بتاع دوري في فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية، مضيفة أن :"كانت مصيبة ومكنتش عارفة اعمل ايه".

أضافت الفنانة سهام جلال، أن :"خطيبي وصاحبه اتفاجئوا بمشهد في السينما لي، ونزلت تحت الكرسي وهنيدي أنقذني".

وتابعت الفنانة سهام جلال، أن :"خطبيي مشي بعد ما شاف مشهدي لي مع الفنان أحمد السقا، وبعدها بشهرين اتصالحت مع خطيبي، وهذا المشهد تسبب لي في مشكلة مع خطيبي".

كشفت الفنانة سهام جلال، عن أجرها عم دورها في فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية، مؤكدة أن أجرها لم يكن كبيرا في ذلك الوقت.

وقالت الفنانة سهام جلال، في برنامج كلام الناس في رمضان، من تقديم ياسمين علي، ومذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأربعاء، إن : اجري عن دروي في هذا الفيلم كان ألف جنية، وكان دورا هاما لي، وبعده جاء لي ادوار اغراء كثيرة".

كشفت الفنانة سهام جلال، تفاصيل دورها في فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية.

وقالت سهام جلال، في برنامج كلام الناس في رمضان، من تقديم ياسمين علي، ومذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأربعاء، إن :"كنت هعمل دور غادة عادل في صعيدي في الجامعة الأمريكية، واستبعدوني علشان أطول من هنيدي".

كشفت الفنانة سهام جلال، تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية، مؤكدة أنه والدها رجل صعيدي، وعملت في الاعلانات في سن صغير.

وأضافت الفنانة سهام جلال، في برنامج كلام الناس في رمضان، من تقديم ياسمين علي، ومذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأربعاء، أن :"أبويا يعمل تاجر خردة، واتجوز 5 مرات، وعقدني في الجواز".



كشفت الفنانة سهام جلال، تفاصيل خلافها مع الفنان أمير كرارة، مؤكدة أن علاقتها بكرارة ليست سطحية.

وأضافت الفنانة سهام جلال، في برنامج كلام الناس في رمضان، من تقديم ياسمين علي، ومذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأربعاء، أن :"طلبت من أمير كرار اعمل معاه دور، وبعد كده قال حاضر، وعنيا يا سوسو، وبعدها مردش علي اتصالي التليفوني واختفي".

وتابعت الفنانة سهام جلال، أن :"علاقتي بأمير كرارة قديمة، وصداقة من زمان وكانت جيدة".