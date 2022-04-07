القمة تشتعل.. كيف ألهبَ الزمالك المنافسة على لقب الدوري المصري

انتهت مباريات أمس من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بفوز صعب لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، على كل من الاتحاد وبيراميدز.

الأهلي فاز على الاتحاد بهدف مقابل لاشيء للاعبه المحترف لويس ميكسيوني في مباراة كان الاتحاد قريبًا من التعادل خلال أحدث الشوط الثاني.

الزمالك على الجانب الآخر تغلب على بيراميدز الذي استحوذ على الوصافة منذ بداية الدوري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة كانت تتسم بالندية والمتعة.

الأهلي يقبض على القمة

ولم يزل النادي الاهلي متمسكًا بالبقاء على قمة الدوري بعد خوض 11 مباراة تمكن خلالها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في مباراة وحيدة، بينما يتبقى له مباراة مؤجلة.

ويبتعد الاهلي عن أقرب منافسيه نادي الزمالك، بـ 3 نقاط حاليا و6 نقاط في حال فاز في اللقاء المؤجل.

ويحاول الأهلي الابتعاد بالصدارة بفارق كبير من بداية الموسم حتى لا يتعرض للموقف الصعب الذي لم يتخطاه خلال الموسم الماضي، وخسر اللقب لصالح الزمالك.

الزمالك يقصي بيراميدز من الوصافة

فوز الزمالك على بيراميدز خلال لقاء أمس بنتيجة هدفين لثلاثة كان الاهم للزمالك خلال الموسم الحالي حيث كانت الخسارة ستقتل آمال الزمالك في المنافسة على اللقب، كما ستبعده عن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك دخل اللقاء في المركز الثالث برصيد 25 نقطة، ضد بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 26 نطة، وخرج من اللقاء وصيفًا برصيد 28 نقطة.

فوز الزمالك جاءت أهميته اليوم أيضًا بسبب غيابات مهمة مثل سيف الجزيري وأحمد سيد زيزو، والذين وصفتهم تقارير صحفية بالتمرد بسبب تأخير مستحقاتهم.

الزمالك اقترب من الأهلي وألهب حماس المسابقة والمنافسة على القمة، وبات يطارد الأهلي المتصدر من جديد.

ترتيب الدوري المصري

وبعد انتهاء مباريات الأمس بات الاهلي منصدرًا برصيد 31 نقطة، والزمالك وصيفًا برصيد 28 نقطة، وبيراميدز ثالثًا بـ 26 نقطة، وسموحة رابعًا برصيد 23 نقطة.

وفي صراع الهبوط لازال الاسماعيلي يصارع في المركز الأخير من أجل البقاء برصيد 8 نقاط فقط، يسبقه في الترتيب في المركز قبل الأخير المقاصة بـ 9 نقاط، وايسترن كومباني بـ 10 نقاط.