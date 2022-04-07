ممارسة الرياضة وتخفيف الوزن.. نصائح لعلاج آلام الركبة

قدم الدكتور أحمد صبري، استشارى السمنة والتغذية العلاجية علاجا لام الركبة .

. علاج آلام الركبة ما يلي :

· ممارسة الأنشطة والتمارين البدنية: إذ تساعد ممارسة التمارين الرياضية على تخفيف ألم الركبة من خلال العديد من الوسائل مثل تعزيزدعم مفاصل الجسم، وتقوية عضلات الساق، وإبطاء تطور الإصابة بالتهاب المفاصل التنكسي الذي يُعدّ سبباً شائعاً للمعاناة من آلامالركبة.





· رفع الساق بشكل مستقيم أثناء الجلوس أو الاستلقاء.

·الوقوف والجلوس عدة مرات ابتداء من وضع الجلوس مدة دقيقة واحدة، وذلك بشكل بطيئ ودون استخدام اليدين للحصول على الدعم.





· الإمساك بظهر الكرسي واتخاذ وضعية القرفصاء عشر مرات.





· اتخاذ وضعية مناسبة أثناء الجلوس أو الوقوف: وذلك بتجنب الكراسي المنخفضة والقريبة من الأرض لتخفيف الضغط على الركبة، ويمكنأيضاً وضع وسادة أصغر للركبتين لدعمهما.





·تخفيف الوزن: حيث إنّ الوزن الزائد يضع المزيد من الضغط والعبء على الركبتين.

·عمل مساج للركبة والفخذ: إذ يمكن أن يساعد ذلك على تخفيف ألم الركبة،ويُنصح أيضاً باستخدام الزيوت العطرية أثناء المساج.





· اخذ قسط كافٍ من الراحة وذلك بهدف إعطاء أنسجة الركبة فرصة للشفاء، مع ضرورة الاستمرار بممارسة بعض الأنشطة البدنية خوفاً منتصلب العضلات وضعفها.

·العلاج بالثلج: وذلك مدة 20 دقيقة عدة مرات في اليوم الأول من الإصابة بضربة في الركبة لتقليل التورم والالتهاب.





· استخدام ضمادة للركبة: إذ تساعد ضمادات الركبة على توفير الدعم لها وزيادة مستوى الراحة.





· رفع الركبة فوق مستوى القلب: وذلك بهدف تحسين الدورة الدموية والحد من التورم والانتفاخ في الركبة.

. العلاج بالحرارة: ويكون ذلك باستخدام قربة ماء دافئة أو وسادة دافئة، حيث إنّ الحرارة تساعد على إرخاء العضلات مما يقلل من تصلبالعضلات.





. العلاج بالإبر: حيث يمكن أن يساعد الوخز بالإبر على تحسين وظيفة الركبة وتخفيف الألم لدى المرضى الذين يعانون من خشونة المفاصل.