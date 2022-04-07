أخبار الفن| اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال.. أول تعليق من مربوحة على الكبير أوي 8

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال، مسلسل العائدون يكشف مخطط تفجير دار القضاء، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

أثارت حلقة الفنانة غادة عادل، في برنامج الفنان رامز جلال «رامز موفي ستار»، حالة كبيرة من الجدل، بعد عرضها اليوم الأربعاء 6 أبريل، والخامس من شهر رمضان.

وتسبب اعتراف غادة عادل، خلال برنامج مقالب رامز جلال، في صحة ما أثير حول فبركة الحلقات ومعرفة الضيوف بالمقلب مسبقا قبل الذهاب لتصويره.

واعترفت غادة عادل، في الحلقة أنها مرت بوعكة صحية قبل تصوير الحلقة، وكان تاريخ هذه الوعكة هو 6 مارس الماضي، ما يؤكد أن «غادة» قامت بتصوير المقلب بعد هذا التاريخ.

وتزامنا مع وعكة غادة عادل الصحية -في الأول من مارس الماضي- قام المستشار مرتضى منصور، بفضح مقالب رامز جلال، وكشف أن حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل طلب جواز السفر لتصوير حلقة «رامز موفي ستار»، وهو ما يؤكد أن الضيوف يعلمون بالمقلب قبل السفر.

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة الخامسة من المسلسل.

بدأت أحداث الحلقة الخامسة لمسلسل العائدون، بملاحقة عمر (الفنان أمير كرارة)، لعنصر داعش «عزام» (الفنان محمد عز)، الذي يسعى لاستهداف دار القضائ العالي بقنبلة، وبالفعل ترصده كاميرات المراقبة ويتتبعون خط سيره.

علق الشاعر خالد تاج الدين علي الحلقة الخامسة من مسلسل “الكبير أوي”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب خالد تاج الدين في منشور له: “حلقة ليلة الدخلة دي واللبس ملهاش اي لازمه بصراحه وكلها إيحاءات جنسية صريحة والكبير أصلا مصنف لايت كوميدي لكل العيلة .. هو مسلسل حلو وكوميدي وكل حاجة بس الحلقه دي فعلا مقحمة ومملة ومفيهاش أي أحداث”.

عبرت الفنانة رحمة أحمد عن سعادتها بالتعليقات الإيجابية، عن دورها بشخصية “مربوحة” في مسلسل “الكبير أوي” رمضان 2022.

وكتبت رحمة أحمد في منشور لها عبر حسابها الشخصي “فيسبوك”: “انا مش عارفة اعبر ان احساسي بالامتنان ..الحمدلله والشكر لله اي حاجة حلوة حصلت او اتقالتلي ده كرم كبير اوي من ربنا يمكن اكبر من اللي استحقه”.