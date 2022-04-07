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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل العائدون الحلقة 5.. كرارة ينجح في إحباط تفجير دار القضاء العالي

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة الخامسة من المسلسل.

بدأت أحداث الحلقة الخامسة لمسلسل العائدون، بملاحقة عمر (الفنان أمير كرارة)، لعنصر داعش «عزام» (الفنان محمد عز)، الذي يسعى لاستهداف دار القضائ العالي بقنبلة، وبالفعل ترصده كاميرات المراقبة ويتتبعون خط سيره. 

وفي مسلسل العائدون الحلقة الخامسة، يستطيع عمر (كرارة) أن يمسك بالإرهابي داخل أتوبيس نقل عام في القاهرة، ولكن بعد زرع القنبلة داخل دار القضاء العالي، ما يجعل السلطات تقوم بإخلاء دار القضاء العالي تمامًا. 

تقوم المخابرات باستجواب الإرهابي لمعرفة مكان القنبلة، وبالفعل يكشف عن مكانها ويتم تحديد موقعها، ويتم إبطال مفعولها، ولكن وسائل الإعلام الإخوانية تكذب الأخبار التي تناولت الواقعة، ويحاولون تضليل الرأي العام. 

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مسلسل العائدون الحلقة 4.. كرارة يلاحق داعش قبل استهداف دار القضاء العالي

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مسلسل العائدون الحلقة 3.. أمير كرارة يقتل عناصر داعش

مواعيد عرض مسلسل العائدون 

ويعرض مسلسل العائدون لـ أمير كرارة، عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:45 مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 4:55 مساءً. 

 

برومو مسلسل العائدون 

طرح مؤخرًا البرومو الأول لـ مسلسل العائدون والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2022 علي مجموعة قنوات dmc وقناة دبي .

وظهر في البرومو كل من ابطال مسلسل العائدون امير كرارة وامينة خليل ومحمود عبد المغني. 

 

أفيشات مسلسل العائدون 

طرح الفنان أمير كرارة البوستر الرسمى لـ مسلسل العائدون، عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”، والذى يخوض به الماراثون الرمضانى 2022.

وعلق أمير كرارة قائلا: “العائدون رمضان 2022.. كرمك يا رب”.

 

القنوات العارضة لمسلسل العائدون 

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا عبر قناة "DMC"، ومنصة "WATCH IT".

 

علاقة مسلسل العائدون بـ هجمة مرتدة

وكان باهر دويدار، مؤلف  مسلسل "العائدون" الذي يعرض في رمضان 2022، نفى أن يكون المسلسل  جزءا  ثانيا من "هجمة مرتدة" الذي عرض  رمضان الماضي، قائلاً: "قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده  لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي، لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة". 

 

أحداث مسلسل العائدون

تدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التى تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التى تنبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

 

أبطال مسلسل العائدون

يشارك فى بطولة مسلسل “العائدون” كل من أمير كرارة وهانى رمزي وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، ومن المقرر عرضه عبر مجموعة قنوات dmc  -  منصة watch it - قناة دبي، بالإضافة الى منصة شاهد “عربياً”. 

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