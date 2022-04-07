رحمة أحمد عن "مربوحة": إحساسي بالامتنان.. وأنا من فانز دنيا سمير غانم

عبرت الفنانة رحمة أحمد عن سعادتها بالتعليقات الإيجابية، عن دورها بشخصية “مربوحة” في مسلسل “الكبير أوي” رمضان 2022.

وكتبت رحمة أحمد في منشور لها عبر حسابها الشخصي “فيسبوك”: “انا مش عارفة اعبر ان احساسي بالامتنان ..الحمدلله والشكر لله اي حاجة حلوة حصلت او اتقالتلي ده كرم كبير اوي من ربنا يمكن اكبر من اللي استحقه”.

وتابعت: “عاوزة اقول ٣ نقط.. الأولي وهفضل اقول البوقين دول كل ما حد يشاور النقطة دي ان فنانة زي دنيا سمير غانم لا تقارن بحد...انا مش حد خالص ...انا من فانز دنيا سمير غانم..لان لو اتحطينا في مقارنة من المؤكد اني انا اللي هبقى خسرانة”.

واكملت: “الثانية .. بعد توفيق ربنا .. ان فنان زي احمد مكي يدي مساحة لحد يقول حاجة مبتحصلش من اي فنان موجود عالساحة.. الراجل ده عنده اللي يكفيه وزيادة انه يسيب فنان قدامه يقول وهو سايب ايده.. مهما اتكلمت عنه مش هوفيه حقه فنيا ولا انسانيا”.

واضافت: “المبدع احمد الجندي ميتخيرش عنه... يسيبك تقول..ويعليك..ويركبلك شغل ..وذكي يعرف يطلع ضحك من اي شخصية ويحطها في مكانها الصح .. الثالثة.. ليك انت يا حبيب قلبي..اخويا الكبير الداعم المستمر بكل الطرق...صادق في فرحته ..انا مهما حكيت عاللي عملته معايا عشان اوصل اني ابقا في عمل من اهم الاعمال في رمضان مش هكفي فيك كلام....شكرا أحمد أمين الاخ والفنان والانسان انك دايما جنبي احمد امين..احمد مكي..احمد الجندي.. انتو مكسب لاي فنان ولاي شخص وبشكر ربنا دايما ان ربنا كتبلي اني اعرفكو وشكرا لاي حد دعمني حتي لو بكلمة كويسة وبالاخص صلاح الدالي..فنان هياخد حقه كويس جدا ويستاهل اكتر بحبك يا صلوحة.. شكرا لاي حد وقف جنبي واللي اداني ضهره وربنا لاوريك”.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #مربوحة، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للإشادة بدور الفنانة رحمة أحمد في مسلسل "الكبير أوي" رمضان 2022.

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل “الكبير اوي” العديد من الاحداث الكوميدية.

بدأت أحداث الحلقة الخامسة، من المسلسل بالعديد من الكوميديا، بعد حفل الزفاف، حيث فاجأت مربوحة الكبير بارتدائها ملابس غريبة لا تصلح للزواج، وحاول الكبير إقناعها بتغيير ملابسها ولكن دون جدوى.