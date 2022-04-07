عقب الحلقة 5 من مسلسل "الكبير أوي".. مربوحة تتصدر تريند تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #مربوحة، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للإشادة بدور الفنانة رحمة أحمد في مسلسل "الكبير أوي" رمضان 2022.

وتصدر هاشتاج #مربوحة قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا على أداء الفنانة رحمة أحمد في دور “مربوحة”، كالآتي:

لما تفضل مستني الحلال اخيرا علشان مراتك ترقصلك



= مراتك 👇:#مربوحه pic.twitter.com/Mfe2aCAFKw — Dr. Ahmad (@Ahmad606606) April 6, 2022

أنا ضحكت ضحك السنه كلها تقريباً ما شاء الله موهبه حقيقيه وخفه دم وعفويه كده وقبول من غير اصطناع ♥️♥️♥️♥️♥️#مربوحه pic.twitter.com/LoeCRemCrP — ♥️روبيلاا الجيوشي♥️ (@RobelaElguoshy2) April 6, 2022

مش معقولة كل طقم أروع من اللي قبله 😂

وكلهم ٢٠٪ ليكرا #مربوحه ♥️😂 pic.twitter.com/rEEVRolOua — Shereen Allam🇪🇬🇵🇸 (@shereen_allam) April 6, 2022

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل “الكبير اوي” العديد من الاحداث الكوميدية.

بدأت أحداث الحلقة الخامسة، من المسلسل بالعديد من الكوميديا، بعد حفل الزفاف، حيث فاجأت مربوحة الكبير بارتدائها ملابس غريبة لا تصلح للزواج، وحاول الكبير إقناعها بتغيير ملابسها ولكن دون جدوى.

تصدرت الفنانة رحمة أحمد (مربوحة) تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد زواجها من أحمد مكي ضمن أحداث مسلسل الكبير اوي ٦، وحضر أحمد شيبة حفل الزفاف وسط بهجة جميع الحضور.

وُلدت الفنانة رحمة أحمد في 8 مايو عام 1994م، وحصلت على بكالوريوس كلية العلوم من جامعة حلوان عام 2017، إلى جانب دراستها في معهد الفنون المسرحية، ونالت جائزة أفضل ممثلة بجامعة حلوان عن عرض «اقتربت النهاية»، للمخرج صلاح الدالي.

حصلت الفنانة الشابة رحمة أحمد أيضًا على جائزة أفضل عرض مسرحي وأفضل ورشة للكتابة.

بدأت الفنانة الشابة رحمة أحمد مشوارها الفني عام 2015، من خلال مشاركتها في مسلسل “أريد رجلاً” بجزئيه الأول والثاني، الذي كان من بطولة الفنان إياد نصار وأحمد عبد العزيز وندى بسيوني.

شاركت أيضًا رحمة أحمد في مسلسل «ليه لأ»، مع الفنانة أمينة خليل، وهالة صدقي، وشيرين رضا، وهاني عادل، ومحمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، كما شاركت في مسلسل “قصر النيل” مع الفنانة دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وصبري فواز، وأحمد خالد صالح، ومحمود البزاوي.

يأتي اخر الأعمال الفنية للفنانة الشابة رحمة أحمد، في العام الماضي من خلال مسلسل «زي القمر» الجزء الثاني، من بطولة الفنانة درة، وصابرين، وآيتن عامر، وأحمد حلاوة، ومحسن منصور.