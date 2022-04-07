مربوحة.. حمزة العيلي يكشف كواليس اختيار رحمة أحمد لبطولة الكبير أوي

كشف الفنان حمزة العيلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كواليس اختيار الفنانة رحمة أحمد، لبطولة مسلسل "الكبير أوي" في دور “مربوحة”، لرمضان 2022.

وكتب حمزة العيلي في منشور له: “حكاية قنبلة الكوميديا رحمة أحمد (مربوحة) مبروك يا من أشار إليك الله الذي وهبك الكوميديا بالفطرة وميزك بها، بدأت من مسرح الجامعة مع حبيبي صلاح الدالي ثم مع النجم أحمد أمين حتى رأيتها على (المسرح) كانت نجوميتك واضحة من يوم ما شاهدت عرض دي چاڤو على مسرح الهناجر بصديقي النجم تامر نبيل والممثلين الجبابرة أحمد السلكاوي و محمد يوسف أوزو وبسمة ماهر ثم أحمد خشبة و رشا جابر عندما انضممت لهذا الفريق الرائع وكانت من إخراج الحبيب أحمد فؤاد ضحكت من قلبي وهنا يكمن سر موهبة رحمة”.

وتابع: “( الكبير ) هي البداية القوية ولسه لما الخبرة تزيد هنستمتع و رسالتك .. ضحكة صافية تفرح القلوب هذا هو المسرح منبع المواهب الحقيقية و أكم من الموهوبين والممثلين الرائعين المختبئين داخل المسارح على مستوى الجمهورية و مؤخراً أدرك صناع الفن تلك الحكمة وعرفوا السر وسعوا ورائه ونقبوا فوجدوا كنوزاً متلئلئة أضائت أعمالهم بالنور ولا يقتصر هذا على الممثلين فقط وبالفعل جاء النجم أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي خصيصاً لمشاهدة العرض ولهم كل الشكر والإحترام والتقدير”.

وأضاف كاتبًا: “وهنا تتسلم رحمة الراية من النجمة العظيمة الموهوبة جداً دنيا سمير غانم وتكمل المسيرة هو في إيه ! يكنش عندي ميول صحفية، يلا مبروك يا رحمة وربنا يجعلها فاتحة الخير عليكِ ويعينك على مسؤلية النجومية و يكتبلك النجاح دائماً وسلامي لصاصا الصغير و رمضان كريم وسعيد عليكِ وعلى زوجك و أسرتك”.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #مربوحة، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للإشادة بدور الفنانة رحمة أحمد في مسلسل "الكبير أوي" رمضان 2022، وتصدر هاشتاج #مربوحة قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”.

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل “الكبير اوي” العديد من الاحداث الكوميدية.

بدأت أحداث الحلقة الخامسة، من المسلسل بالعديد من الكوميديا، بعد حفل الزفاف، حيث فاجأت مربوحة الكبير بارتدائها ملابس غريبة لا تصلح للزواج، وحاول الكبير إقناعها بتغيير ملابسها ولكن دون جدوى.