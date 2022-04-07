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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تطرح موستنج في جيلها السابع العام المقبل بمحرك V8

فورد موستنج
فورد موستنج

أكدت شركة "فورد موتورز" أن طراز موستنج 2023 الجديدة كليًا من الجيل السابع ستصل أسرتاليا العام القادم  ، حيث كشفت شركة صناعة السيارات عن "المهرة الجديدة" كما تطلق عليها بالإضافة إلى مشاركة بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول محركها وعلبة التروس.

وفقا لتقرير موقع "wheels" الأسترالي، أكد كبار المسؤولين في  فورد  الآن أنه سيتم الكشف عن فورد موستنج موديل 2023 الجديدة كليا في جيلها التالي العام المقبل وأن حركة التسليم للعملاء ستتم سريعا بعد ذلك.

فورد موستنج

فيما أوضح "علي جمول"، مدير العلامة التجارية لفورد وقسم  فورد  برفورمانس ، أن فورد موستنج 2023 الجديدة قد اكتملت تقريبًا، مضيفا: "الجيل القادم الذي نعمل عليه الآن سيتم إطلاقه العام المقبل ، في 2023 ، وسيكون مذهلا، سنقوم كشركة بتنظيم فعاليات وتدشين احتفالية وستتيح للصحفيين تجربة قيادة موستنج 2023.

فورد موستنج

"جمول" هو الرجل المسؤول عن "دورة حياة مجموعة كاملة من سيارات فورد من المركبات عالية الأداء والتي تعتبر أيقونات العلامة التجارية مثل فورد F-150 ، فورد برونكو ، فورد موستنج، مما يعني أنه يشرف على مشروع تطوير كل طراز  من البداية وحتى موعد إطلاقه رسميا، وهو ما يجعله مطلعا على كل النواحي الفنية للطراز.

أكد جمول أن فورد موستنج 2023  ستستمر بمحرك V8 سعة 5.0 لتر حتى مع تقديم إصدار الهايبرد سيتضمن محرك الـ 8 سلندر مع مكونات كهربائية.

كما أشار "جمول" إلى أن واحدا من أكبر التغييرات في موستنج 2023 هو التخلي عن ناقل الحركة اليدوي، وهو ما قد يغضب عملاء موستنج الأوفياء المحبين لطرق القيادة التقليدية القديمة، ولكن من الممكن طرح خيار ناقل الحركة اليدوي حسب طلب العميل.

فورد موستنج 2023 موستنج فورد موستنج فورد موستنج 2023 فورد F-150 فورد برونكو

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