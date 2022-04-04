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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحدي صعود المنحدرات بين فورد برونكو ورينج روفر سبورت وجيب رانجلر 4xE.. فيديو

صدى البلد

تحتوي سيارات الدفع الرباعي الحديثة على ميزات متقدمة وفروق خادعة يحب المصنّعون الحديث عنها في المؤتمرات الصحفية ولكن يجب ان تقدم السيارة اداءاً قوياً ومميزاً على الطرق الطرق الوعرة الحقيقية لكي تثبت سيارة الدفع الرباعي قيمتها.

تعد فورد برونكو وجيب رانجلر ورينج روفر سبورت من أقوى سيارات الدفع الرباعي المتوفرة اليوم، لمعرفة ما تفعله سيارات الدفع الرباعي هذه أخذت مجموعة من سائقي الطرق الوعرة تلك الطرازات إلى اماكن وعرة، أخذ السائقون برونكو الجديدة، والجيل الأول من رينج رور سبورت، ورانجلر 4xe الكهربائية.

حققت سيارة رينج رور سبورت أداءً جيدًا بما يكفي على الرغم من كونها الأقدم بين الثلاثي، ويبدو أيضًا أنه مخزون بعيدًا عن إطارات جميع التضاريس، وصعدت سيارة رينج روفرز سبورت فوق الصخور بتردد بسيط فقط، مما سمح للأجهزة الإلكترونية الخاصة بها بمساعدتها على الخروج من نقطة صعبة، حيث تتمتع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات البريطانية أيضًا بالقوة الكافية لمواجهة التحديات، لقد تم إسقاطه فقط من خلال خلوصه الأرضي وظلاله الطويلة.

 

بالانتقال إلى Wrangler 4xe، فإن صعودها إلى أعلى الجبل يجب أن يهدئ أي شكوك حول قدراتها على الطرق الوعرة وإذا كان هناك أي شيء فإن عزم دوران المحرك الكهربائي استفاد بشكل كبير من جيب في أقسام التسلق شديدة الانحدار من المسار، وذلك على عكس رينج روفرز سبورت، فإن الأذرع القصيرة لسيارة رانجلر تعني أنه لم يكن هناك سوى القليل من الخوف من الضرر أثناء الصعود الحاد، ومن الغريب أنها استمرت أيضًا في تجريف قسمها الأوسط حتى أنها أصبحت مركزية عالية عند أحد العوائق، مما يشير إلى أن لديها أدنى زاوية كسر للثلاثي.

 

أما بالنسبة لبرونكو فقد كانت هي التي نجحت في اجتياز اليوم بأقل قدر من العقبات، وذلك استنادًا إلى الفيديو، لم تتسبب في خدش مثل سيارة رينج رور سبورت أو جيب ، وقد قامت بأداء الأقسام الأكثر تحديًا بقدر استطاعتها. على الرغم من أنها لم تتسلق الصخور بسهولة مثل سيارة الجيب الكهربائية ، إلا أن برونكو لا تزال تتغلب على نفس العقبات التي واجهتها سيارات الدفع الرباعي.

الدفع الرباعي الوعرة فورد رانجلر رينج روفر

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