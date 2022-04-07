الوزراء: توفير الأدوية لـ 167 استغاثة وتركيب أطراف صناعية لـ 103 حالات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك من خلال تقرير قدمه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وأوضح الدكتور حسام المصري أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 1447 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، كما شملت الاستجابات خلال الربع الأول من العام صدور 561 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 403 عمليات جراحية، وإصدار 69 قراراً يخص إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وفي الإطار نفسه، أشار رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات إلى أن مجهودات اللجنة خلال الربع الأول من العام الحالي تضمنت كذلك توفير الإجراءات الطبية لـ 249 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لإجمالي 167 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 103 حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

في سياق متصل، لفت الدكتور حسام المصري إلى مشاركة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، خلال الفترة نفسها، في عدد كبير من القوافل الطبية التي تجوب أرجاء المحافظات؛ لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني؛ حيث تم تقديم اللجنة الخدمة الطبية والعلاجية لـ 4150 حالة بمحافظة البحر الأحمر، و1200 حالة بمحافظة الغربية، و830 حالة بمحافظة الأقصر، و732 حالة بمحافظة البحيرة، و1800 حالة بمحافظة كفر الشيخ.