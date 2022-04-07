بتكلفة 20 مليون جنيه.. افتتاح محطة مياه السلامية النقالى بنجع حمادى

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، صباح اليوم الخميس، محطة مياه السلامية النقالى بمركز نجع حمادى، بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد ورفع الطاقة الإنتاجية للمحطة، إلى ٩٠ لتر/ ثانيه.



جاء ذلك بحضور المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، و النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظة قنا ، و عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



قال محافظ قنا ، إن المحطة تقع على مساحة ٩٥٠م٢ ، و تم زيادة الطاقة الإنتاجية لها من ٦٠ لتر / ثانية ، إلى ٩٠ لتر / ثانية، حيث تم إضافة وحدة مياه نقالى بطاقة ٣٠ لتر / ثانية ، كما تم إحلال وتجديد الوحدتين القائمتين بالمحطة ، بتكلفة مالية إجمالية بلغت ٢٠ مليون جنيه ، لخدمة حوالى ٣٥ ألف مواطن من أهالى قرى"السلامية ، الهيشة ، نجع سالم ، العزبة الشرقية ، نجع قطية ، نجع العرب ، نجع الشيخ سليمان ، نجع جودة".

و أشار محافظ قنا ، إلى أن أن ذلك يأتى فى إطار سعى المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير حياة كريمة للمواطن القنائى، بإعتبار المياه حق أصيل من حقوق المواطن.

وأضاف الداودى، بأن المحافظة نجحت خلال العامين الماضيين فى تنفيذ أكثر من ٢٠ مشروع فى قطاع مياه الشرب تم تمويلها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والخطة الإستثمارية السنوية للمحافظة ، مما ساهم فى رفع نسبة تغطية مياه الشرب بمختلف مدن وقرى المحافظة إلى ٩٩٪؜ ، مقارنةً بـ ٩٧.٥٪؜ فى عام ٢٠٢٠ ، و من المقرر أن ترتفع نسبة التغطية إلى ١٠٠٪؜ بحلول عام ٢٠٢٣ .



افتتاح محطة مياه السلامية

افتتاح محطة مياه السلامية

افتتاح محطة مياه السلامية

افتتاح محطة مياه السلامية

افتتاح محطة مياه السلامية

افتتاح محطة مياه السلامية

افتتاح محطة مياه السلامية